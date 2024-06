Para combater o ressecamento é essencial investir em um hidratante - Reprodução/ Internet

Para combater o ressecamento é essencial investir em um hidratante Reprodução/ Internet

Publicado 23/06/2024 00:00

Chegamos na estação cheia de charme e de tendências únicas. Para os amantes do frio essa é a melhor temporada. O inverno traz várias opções na moda, looks, cores e estilos. Mas também é um ótimo tempo para redobrar os cuidados com a pele. A esteticista Clara Andrade Rosa, da Águas de Ipanema, listou algumas recomendações que vão salvar a sua pele.



Hidratação intensa

A umidade do ar diminui, fazendo com que a pele perca água mais rapidamente. Para combater o ressecamento é essencial investir em um hidratante potente. Opte por fórmulas ricas em ingredientes como ácido hialurônico e manteiga de karité, que possuem alto poder de hidratação e ajudam a reter a umidade.



Evite banhos quentes prolongados

Apesar de serem tentadores nos dias frios, banhos muito quentes podem remover a camada protetora natural da pele, deixando-a ressecada. A dica é utilizar água morna e, logo após o banho, aplicar um hidratante corporal para selar a umidade.



Proteção solar ainda é importante

Os raios UV estão presentes o ano todo, mesmo em dias nublados. Use um protetor solar com, no mínimo, FPS 30 diariamente.



Inclua óleos na rotina

Os óleos corporais e faciais são ótimos aliados contra o ressecamento. Adicione algumas gotas de óleo facial à sua rotina noturna para nutrir profundamente a pele enquanto você dorme. Uma boa pedida é aplicar também uma camada generosa de óleo pós banho.







MARROM É A COR DA TEMPORADA

Marrom é considerado o tom negro de sombra e para quem não quer errar, pode apostar nessa super tendência do inverno. “Em peles mais claras o ideal é queseja um marrom mais frio, que leve mais para o acinzentado. Porém para pelemorena, o marrom com fundo dourado ou bronze fica perfeito. A cor pode ser usada além das pálpebras, também para preenchimento das sobrancelhas e contorno facial. É uma cor “coringa”. Se for usar durante o dia, o ideal é combinarcom um batom nude. Se for para uma ocasião especial, de preferência à noite, usetambém o batom na cor marrom”, ensina o hairstylist e maquiador Robson Albuquerque.

CUIDADOS COM PETS NO INVERNO

O banho deve ser evitado em dias de maior friagem - Reprodução/ Internet

O banho deve ser evitado em dias de maior friagem Reprodução/ Internet

Os pets podem sofrer com o frio e a baixa umidade do ar dessa estação. Por isso, é essencial estar atento aos cuidados para proteger os nossos animais. Além da gripe, das doenças respiratórias e articulares, o tempo seco pode causar alergias e problemas dermatológicos. O professor de veterinária do Centro Universitário de Brasília, Bruno Alvarenga, traz dicas para garantir o bem-estar dos pets no período.



Banho e higiene: para proteger de doenças respiratórias, o banho deve ser evitado em dias de maior friagem ou no final do dia. Importante reduzir a frequência de banhos, aumentar a ingestão de água e utilizar umidificadores pela casa para garantir a umidade adequada do ambiente. É essencial manter a casa limpa.



Doenças articulares: assim como os seres humanos, os pets podem sofrer com doenças articulares que causam desconforto e dor, especialmente em dias mais frios. Para reduzir o desconforto, o veterinário indica o uso de suplementos e vitaminas, como o colágeno para cães e gatos com desordens osteoarticulares.

BELEZA DA ALMA

“Eu não estou aceitando as coisas que eu não posso mudar, estou mudando as

coisas que eu não posso aceitar”. (Angela Davis)