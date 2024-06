Férias escolares: passeios ao ar livre ou brincadeiras são boas opções - Reprodução da Internet

Publicado 16/06/2024 00:00

Quem tem filho pequeno ou adolescente em casa sabe: é difícil tirá-los da frente das telas. Parece que computadores, tablets, celulares, jogos eletrônicos e TV têm um ímã. E com a chegada das férias escolares esse problema pode ser ainda pior. Além de deixar as crianças e jovens mais sedentários, a exposição prolongada aos eletrônicos pode afetar a saúde mental, causar ansiedade, dificuldades de aprendizagem e até mesmo diminuir a atenção.



Para tirar os filhos da frente das telas, proibir, no entanto, não é a melhor opção. A saída é investir na negociação. “Propor um tempo específico para o uso dos aparelhos eletrônicos é o caminho. Com as crianças menores, a dica é oferecer uma outra atividade em troca”, afirma a psicóloga Márcia Frederico, do LIV, programa de educação. A especialista sugere ainda que sejam propostos passeios ao ar livre ou brincadeiras. Pensando nisso ela fez uma lista de atividades divertidas que podem ajudar a entreter os filhos durante as férias escolares. Confira!



Pega-varetas: Quem tiver o brinquedo em casa, pode usá-lo para trabalhar a autorregulação emocional e física, a estratégia e a classificação de cores. Também é fácil improvisar: basta pintar palitos de churrasco (não esqueça de lixar as pontas pontiagudas).



Construção: Que tal pegar objetos variados de casa e propor a construção da torre mais alta possível? A brincadeira vai estimular a concentração e trabalha a coordenação motora e a expectativa emocional da criança.



Bingo: O jogo simples, que pode ser jogado com grãos de feijão, ajuda na atenção e na coordenação de ações diferentes, como agir e falar.



Quebra-cabeças: Eles despertam a paciência e a perseverança, a concentração, a visão espacial e abstrata. São indicados também para adolescentes, basta investir nas versões mais complexas, com peças menores e tamanho maior.



Brinquedo de garrafa pet: Durante as férias da criançada, uma boa dica é aproveitar o tempo juntos para confeccionar um brinquedo barato, original e sustentável - um “Vai e Vem” de garrafa pet. A diversão é garantida! Para fazer, você vai precisar de duas garrafas, corda, fita adesiva, tesoura e quatro argolas. Corte as garrafas ao meio, use apenas a parte do gargalo e junte uma na outra, passe dois barbantes de cerca de 5 metros cada e prenda cada extremidade em uma argola. Agora é só decorar o seu brinquedo e usar a imaginação.







Milkshake de chocolate

Milkshake é sucesso com a criançada - Reprodução da Internet

O período em casa com as crianças, além de divertido, também pode ser delicioso. Que tal fazer uma receita com os pequenos? E a escolha pode ser um doce que é sucesso com a criançada. A receita do milkshake de chocolate é do chef Edu Guedes. Aprenda a fazer em apenas 10 minutos.



Ingredientes: 2 xícaras de chá de leite gelado, 2 xícaras de chá de sorvete de chocolate e 3 colheres de sopa de chocolate em pó.



Preparo: Bata todos os ingredientes em um liquidificador e sirva em dois copos decorados com calda de chocolate. A dica é bater os ingredientes com o leite bem gelado para obter a melhor textura e cremosidade.







Beleza da Alma

“Não tenho medo de nada. Temos que ensinar o medo a ter medo de nós”.

(Elza Soares)