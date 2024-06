O "Adote Um Aluno" é um projeto social sem restrição para novos participantes - Reprodução

Publicado 11/06/2024 00:22 | Atualizado 11/06/2024 00:23

Eu amo compartilhar histórias que me inspiram. Sinto que só assim consigo dar luz à quem, de alguma forma, faz qualquer tipo de diferença na vida de uma outra pessoa. E quando isso acontece naturalmente, sem esforços para cobrar um tostão sequer, reconheço o quão admirável essa história pode ser.



Hoje, conheci no palco do “Vem Com a Gente” a vida de Silvério da Silva Moron: o engenheiro de formação que se apaixonou pela arte de ensinar. Aos 69, Silvério é o responsável pelo projeto “Adote Um Aluno”, uma ação que contribui para a educação acessível nas praças públicas da Zona Sul do Rio de Janeiro.



Eu vou dizer para vocês o quão simples foi a ideia do professor que — incomodado em guardar tanto conhecimento e experiência somente para si — resolveu dar o próprio passo em razão da educação na cidade que tanto ama: acompanhado somente de uma simples uma plaquinha com os dizeres “Tiro dúvidas de matemática e física”, Silvério tomou o lugar em uma das mesinhas da Praça Compositor Mauro Duarte em Botafogo, bairro onde mora até hoje, e esperou o primeiro aluno da ação que transformaria aquele espaço para sempre.



Hoje a praça onde tudo começou carrega as marcas do conhecimento e da trajetória de todos os alunos e voluntários que contribuem para a sobrevivência do “Adote um Aluno”. Numa parede pintada com o cronograma e horário das aulas, o aprendizado que começou com a ajuda nos cálculos, hoje alcança novos idiomas com as aulas de reforço em inglês e francês.



De acordo com o idealizador, desde a sua fundação em 2018, somam mais de 800 alunos ajudados pelo projeto. Quando perguntado sobre o sonho ideal para o “Adote um Aluno”, Moron não largou a mão daquilo que é direito à qualquer pessoa nesse país: “O Rio de Janeiro tem 161 bairros. Eu gostaria que, pelo menos cada um deles, tivesse uma praça desenvolvendo educação”



Mas para ajudar a tornar isso uma realidade, o professor conta com o apoio voluntário de pessoas que desejam compartilhar do conhecimento para com o próximo. Aqui, toda contribuição para o aprendizado é um baita ponto para o placar da educação.



Um projeto necessário e significativo para a diversidade de nossa cidade, que não se importa com quem vai dividir a mesinha de xadrez para aprender algo novo. Um suporte que você, “Mulher Maravilha” — uma verdadeira heroína multitarefa — pode não estar conseguindo oferecer ao seu filho ou qualquer um que ama, mesmo que bem no fundo do coração, sinta vontade de ajudar.



Caso esteja interessado em aulas de reforço em alfabetização, português, redação, química, matemática, física e mais um montão de outras disciplinas, você encontra o Silvério e mais professores nas seguintes praças: Praça Compositor Mauro Duarte, em Botafogo; Praça Largo dos Leões, no Humaitá; Praça Xavier de Brito, na Tijuca; e na Praia do Flamengo, próximo do N° 200.



Se você se identificou e sentiu vontade de se tornar um professor voluntário do “Adote Um Aluno”, entre em contato com o Silvério Moron através das redes sociais no @adoteumalunobotafogo .



Se você se identificou e sentiu vontade de se tornar um professor voluntário do "Adote Um Aluno", entre em contato com o Silvério Moron através das redes sociais no @adoteumalunobotafogo .