Filho de Bárbara Evans foi diagnosticado com bronquiolite e está internado na UTIReprodução

Publicado 06/06/2024 16:07

Um drama vivido pela modelo Bárbara Evans deixou todas as mães em alerta. A artista contou através de suas redes sociais, que Antônio seu filho de seis meses, foi diagnosticado com bronquiolite e está internado na UTI. Bárbara também é mãe de Álvaro, irmão gêmeo de Antônio e de Ayla, de dois anos.

O outono traz consigo além da queda das temperaturas, a “temporada de doenças respiratórias”, entre elas, a bronquiolite, um problema que se desenvolve de forma rápida e pode levar a quadros graves que exigem internação, às vezes até mesmo em UTI, como foi o caso do filho da modelo.

A bronquiolite é causada pelo vírus sincicial respiratório (VSR), que é o maior causador de internações de crianças pequenas. O vírus leva a infecções das vias respiratórias e pulmões em recém-nascidos e em crianças pequenas até 4 anos.

“A doença é altamente contagiosa, há evidências de que todas as crianças de até três anos de idade já entraram em contato com o vírus, mesmo sem desenvolvê-lo de maneira grave. Ele é mais frequente no período entre maio e setembro, e sua infecção progride muito rapidamente, por isso é tão importante o seu diagnóstico e tratamento precoces”, explica a infectologista Ana Rosa dos Santos, consultora de imunização do Sabin Diagnóstico e Saúde.



Sintomas

Com sintomas iniciais semelhantes e muito comuns nessa época do ano, as doenças respiratórias podem se agravar por falta de tratamento adequado em sua fase inicial. Os sintomas iniciais podem ser negligenciados e a automedicação ainda é um recurso muito utilizado para tratar esses sintomas gripais quando percebidos. Muitas vezes a pessoa acha que não é nada sério e se automedica, somente quando o quadro se agrava é que ela busca por um médico para o diagnóstico adequado. Pode ter relação com a demora na busca por suporte clínico adequado.



Além disso, é importante reforçar as medidas preventivas, para outras doenças respiratórias nestas faixas etárias de risco especialmente durante o período de frio, como a higienização frequente das mãos, o uso de máscaras em ambientes fechados e a vacinação contra Influenza e Covid-19.

