A boa alimentação é essencial contra os efeitos do envelhecimento na pele - Reprodução

Publicado 03/06/2024 22:07 | Atualizado 03/06/2024 22:23

Oi meninas!

Imagino que, assim como eu, vocês também adoram ficar por dentro de dicas que ajudam a melhorar a nossa saúde e beleza. Ao contrário de continuar nas buscas por métodos milagrosos e promissores de um resultado instantâneo, que tal entender mais sobre o verdadeiro segredo para o bem-estar?

Quando o assunto é ter uma pele mais saudável, é preciso bastante disciplina. A beleza começa realmente de dentro para fora, então já pode ir deixando de acreditar que somente os produtos mais caros do mercado vão te ajudar no trabalho duro para os bons cuidados.

A ingestão adequada de água, o bom sono, o gerenciamento de estresse e, principalmente, a adoção de bons hábitos alimentares, são exemplos de como podemos começar a agir contra os efeitos do envelhecimento na pele. A alimentação influencia diretamente na aparência e na boa saúde da pele, e por isso, uma rotina rica em alimentos “limpos” é o pontapé inicial perfeito para o nosso objetivo.

Frutas, verduras, legumes e proteínas: tudo o que você já conhece e ama. É inegável que esses grupos alimentares são essenciais na dieta de quem busca por um corpo mais saudável, e o melhor: qualquer um consegue ter em casa. Diferente do que muitos pensam, para se ter uma alimentação saudável, não é necessário um investimento caro e exclusivo em produtos ultraprocessados. Você consegue substituir o light e o diet tranquilamente em uma única visita à sessão de horta no supermercado.

Mesmo com a nossa rotina atarefada, precisamos começar a “descascar” mais e “abrir” menos. De acordo com a nutróloga e dermatologista Ariele Tanaka, não podemos continuar usando a desculpa da praticidade para continuar abusando dos produtos ultraprocessados: “Devemos nos organizar para conseguirmos adotar esses bons hábitos. Precisamos separar os horários para as visitas ao mercado e ao preparo das refeições”.

São três os grupos alimentares mais inflamatórios para o organismo: produtos ricos em glúten, lactose e açúcar facilitam a chegada de problemas intestinais e dificuldades para o metabolismo, deixando lento o processo de emagrecimento, por exemplo. .

Para Ariele, não é necessário fazer o corte absoluto desses alimentos. O importante é a redução e o controle no consumo dos mesmos para um melhor desenvolvimento e desinflamação do corpo. Só assim, voltamos a esbanjar uma pele bonita, cabelo forte e toda saúde em abundância.

Equilíbrio é a resposta para a nossa pergunta inicial. A longevidade e a beleza são resultados de um estilo de vida que consegue priorizar a alimentação saudável, a prática de atividades físicas e uma boa gestão do sono e do estresse. Tudo isso acompanhado, é claro, de uma mentalidade tranquila e positiva.

Tenho certeza que um pouquinho de otimismo, gratidão e amor não vai te fazer mal algum.

