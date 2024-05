Colágeno e menopausa: como manter a pele firme e hidratada nessa fase - Reprodução

Publicado 29/05/2024 09:00

A menopausa é um processo natural que ocorre com as mulheres a partir dos 45 anos de idade, é um declínio de hormônios que segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), uma das principais alterações hormonais é a diminuição da produção de estrogênio, ocasionado a queda na síntese de elastina, responsável pela elasticidade da pele.

Proteína responsável pela firmeza e elasticidade da pele, o colágeno é produzido naturalmente pelo corpo humano e no período que segue a menopausa, a diminuição das fibras de colágeno chega a um ritmo de cerca de 2% ao ano.

Pensando em prevenção o ideal é se cuidar antes mesmo dela chegar para não sofrer com os seus sintomas! E como? Estando atenta com o seu estilo de vida: exercícios regulares, alimentação balanceada, alta ingestão de água, diminuir o consumo de bebidas alcoólicas e do tabaco e passar protetor solar mesmo quando não sair de casa ou em dias nublados. Essas são apenas algumas mudanças no dia a dia que futuramente vão trazer um grande resultado.

"Com a chegada da menopausa, é importante usar e abusar o skincare, aposte em hidratantes e séruns com ácido hialurônico e retinol, existem muitas marcas que são especialistas em peles maduras. Não há alegria maior do que ver as pessoas envelhecendo e amando esse processo”, afirma a engenheira química Carolina Viudes, da Bisyou Skincare.

Para ajudar nesse processo, alguns produtos poderão entrar na sua rotina de autocuidado. Segundo a especialista, como produtos que combinem Vitamina C, Retinol e Vitamina E, que formam um complexo antioxidante e ajudam a uniformizar o tom da pele. Além de um preenchedor facial, que ajuda a reativar a memória celular e preenche linhas, rugas e lábios.

Lembrando que a menopausa é uma fase única para cada mulher, e as necessidades de cuidados com a pele podem variar. Consultar um profissional de saúde é sempre uma boa ideia para receber orientações personalizadas.