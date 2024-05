Dicas para mães atípicas - Reprodução

Publicado 22/05/2024 09:00

O número de crianças com o diagnóstico do transtorno do espectro autista (TEA) aumentou nos últimos anos. Um dos fatores que contribuíram para isso foi o olhar ampliado para o comportamento das nossas crianças. Cada vez mais, mães estão atentas às características apresentadas em seus filhos, e isso permite diagnosticar condições neuroatípicas mais cedo.

Os desafios das famílias atípicas são únicos, pois cada criança no espectro traz uma forma diferente de ver e interpretar as pessoas e situações. Para entender mais sobre o assunto, conversamos com a Andreia Silva, autora do livro “Além do Autismo: dicas de uma mãe atípica em busca do equilíbrio”. Após saber que sua filha mais nova está no TEA, Andreia iniciou uma jornada para aprender a lidar com a questão. Ela destacou informações importantes que podem ajudar pais e crianças:

Aceitação: não é fácil assumir que seu filho necessita de um olhar especial. Há muitos comentários julgadores que precisam ser enfrentados quando mães tentam colocar seus sentimentos para fora e não são motivadas a procurar ajuda, a ter um laudo. Assim, é importante ter informação e conhecimento para sair da negação que o filho está bem para a aceitação que ele precisa de ajuda específica. Este é o primeiro grande desafio a ser superado.

Organização: para a família atípica é fundamental, pois é através dela que a rotina é estabelecida. Isso é muito importante para a criança neuroatípica, pois ela precisa de cuidados, tempos e locais apropriados para desempenhar as suas atividades. O planejamento para desempenho das tarefas operacionais também ajuda bastante, colocando prioridades no que é preciso fazer para que a rotina de todos seja leve. A utilização de planners, agendas e aplicativos para ajudar e é importante para detalhar as tarefas, estimar os tempos, atribuir e delegar funções, pois nem tudo é saudável a mãe assumir sozinha. Toda ajuda é importante.

Equilíbrio: manter o equilíbrio, tendo paciência e tolerância mediante a tantas decisões corriqueiras que precisam ser tomadas no dia a dia, não é tarefa fácil. Por isso, manter uma boa saúde mental, reservando um tempo diário para o autocuidado, é fundamental para que a irritabilidade e o estresse não tomem conta da rotina.

Celebração de Conquistas: Por menor que seja uma conquista, é sempre uma vitória, e é importante ser celebrada. Quantas vezes as crianças levam um bom tempo para desempenhar tarefas corriqueiras, as quais ficamos ali, a todo momento, atentas para que elas possam se sentir confiantes e seguras? Quando conseguem, é muito bom comemorar. Isso é motivador, e todos gostam de ser elogiados.

“Quando somos mães, a busca por equilíbrio é constante. Tornar-nos uma versão melhor é uma meta. Por isso, manter a calma e investir em autocuidado ajuda para que o caminhar seja restaurador. Manter uma boa saúde mental, praticar tarefas que gosta e se permitir ser e estar bem são escolhas valiosas para uma vida feliz”, explica Andreia.