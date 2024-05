Confira as tendências para festas e vestidos de casamento - Reprodução

Publicado 17/05/2024 20:58 | Atualizado 17/05/2024 20:59

Olá, meninas!

Maio é o mês das noivas. É tempo de viver a magia desse momento que é especial para todas mulheres. Mas além desse período, durante todo o ano muitas noivinhas terão a oportunidade de subir ao altar e ainda estão em dúvida sobre o modelo do vestido e os detalhes para cerimônia do grande dia. Para te ajudar nesse momento. Separamos dicas incríveis para estar antenada com essas tendências.

O vestido ideal

Subir ao altar é o sonho de muitas mulheres, mas o elemento chave para essa ocasião, e talvez uma das escolhas mais difíceis seja encontrar o vestido de noiva ideal.

O vestido branco nesta ocasião representa a pureza e um novo recomeço. Além disso, deve trazer em sua essência as características de quem o veste. Por isso, ao ir em busca do tão sonhado vestido, muitas noivas recorrem a estilistas para começar a ideia de uma peça do zero.

“O vestido de noiva é a peça principal do casamento. Cada noiva que chega no atelier é única e buscamos atender suas expectativas e necessidades de acordo com que mais combine com sua essência e também contribua para a sua memória afetiva, já que muitas trazem ideias de reaproveitar detalhes de vestidos de pessoas importantes em suas vidas, como mães e avós, por exemplo”, afirma a estilista Eduarda Galvani, especialista em vestidos de noivas.

Confira as tendências para o seu vestido de noiva:

Bordados

“Os bordados trazem a arte do ponto a ponto, da expressão da criatividade. Podem ser feitos de diversas formas como em ramos, flores, frases, abstratos e até letras de música. Podem passar por todo o vestido, ou ser apenas um detalhe. Em linha de seda, algodão ou cristais. Cada bordado conta uma história, uma narrativa única feita à mão”, conta Eduarda.

Tomara que caia

“Essa peça traz um corpo estruturado e elegante do crepe dublado que flerta com a leveza e rusticidade da organza de seda na sua forma mais natural”, afirma Galvani.

Pintura

Para quem não tem o sonho de casar toda de branco, uma ótima opção são vestidos com pinturas. “Temos o crepe estruturado que se contrapõe com a leveza da organza, pintados à mão em tons de blush aquarelado. As mangas se tornaram removíveis, adicionamos uma organza aqui e outra ali, e um laço para finalizar. Esse vestido traz muito sobre a personalidade de quem o veste”, explica a estilista.

Grinaldas

“As grinaldas também podem abrilhantar ainda mais o vestido e sair do tradicional com bordados a mão que remetem o gosto, estilo de vida e romantismo da cliente. Bordados floridos, de coração e frases são alguns dos mais usados”, finaliza.

Cerimônias intimistas

Para trazer todas as tendências para festas e cerimônias, conversamos com Cláudio Tironi, que é assessor e cerimonialista em eventos. Ele destacou tudo que está em alta para um casamento inesquecível e encantador

“A tendência para 2024 sem dúvida está em cerimônias mais intimistas, com ambientes mais aconchegantes, para poucas pessoas e com uma ligação muito forte com a natureza. A gente procura encontrar o gosto dos noivos, e tudo o que eles querem precisa ficar estampado nas cerimônias”, explica Cláudio.

Confira as principais tendências segundo o especialista:

Noiva natural - Seguindo essa tendência intimista, a cerimônia pede uma maquiagem mais natural, um penteado mais natural. A ideia é seguir o conceito intimista também na noiva.

Qualidade - Esse conceito intimista não significa nada simples. Pelo contrário, tudo deve ser feito com muita qualidade. Buscamos materiais de qualidade. Por mais que não seja um casamento com muitos convidados, e sim só para pessoas íntimas, deve contar com muita qualidade na comida, no buffet, na bebida, no som, na ornamentação, e eu tudo que envolve a cerimônia. Tudo de primeira linha e com bom gosto. Excelente serviço e ótima qualidade.

Retrô - Algumas noivas buscam também o estilo retrô. E colocamos nisso materiais como decoração com veludo, cristal, cores vivas e marcantes. O vintage está voltando e o retrô está em alta.

Natureza - Mesmo em um salão mais fechado a ideia é trazer a natureza para dentro do salão. E para isso contamos com paisagismo, painéis, muitas plantas e muito verde.

Inspire-se nas ideias apresentadas e pense com carinho em como será o seu casamento.