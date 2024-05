A força das mulheres na tragédia do Rio Grande do Sul - TÂNIA MEINERZ/JC

Publicado 14/05/2024

Olá, meninas!

Uma grande tragédia atingiu o Rio Grande do Sul nos últimos dias. Já são mais de 15 dias com chuvas intensas e alagamentos. Milhares de pessoas tiveram que deixar suas casas e o estado já contabiliza muitos mortos e desabrigados. A destruição causada pela força da natureza já atinge boa parte dos municípios gaúchos.

Em meio ao caos, temos muitos exemplos de solidariedade. Diversas pessoas foram até o local para ajudar no resgate de moradores ilhados e muitas imagens de salvamentos estão circulando na internet.

Mas um grande exemplo de força e resiliência vem das mulheres gaúchas. São mães que perderam seus filhos, suas casas, mas não deixaram de lutar. Ser mulher é um desafio diário e nessa tragédia nós reforçamos como todas são corajosas e fortes. Apesar do sofrimento, muitas também são voluntárias e não deixam ninguém para trás. Isso é ser mulher.

No último domingo, elas não tiveram motivos para comemorar e são mutas as histórias de sofrimento e dor. Mães que não desistiram de buscar resgate para os filhos. Mulheres que foram abusadas e estupradas em abrigos. As chefes de família que terão que limpar e reconstruir suas casas sozinhas. Mães de crianças atípicas que precisam contornar a falta de cuidados para os filhos. Mesmo diante da catástrofe, cada uma com sua luta, a situação é ainda mais difícil para as mulheres.

São as mulheres que cuidam das famílias e nesse momento elas já estão fazendo a diferença. A força feminina é inabalável e elas vão se reerguer. Fica aqui a nossa homenagem e nossa solidariedade para esses verdadeiros mulherões. Todas nós precisamos de respeito, cuidados e carinho. E nesse momento, que elas se sintam abraçadas e acolhidas. Ajudem!