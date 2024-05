Colorimetria é a técnica de valorização da aparência por meio de cores - Reprodução

Publicado 09/05/2024 09:00

Olá, meninas!

Por que um batom vermelho fica melhor em algumas pessoas do que em outras? Por que aquele look pink iluminou uma influenciadora, mas apagou outra? Por que o loiro não combina com todos? A resposta para essas perguntas pode estar na coloração pessoal: uma técnica que utiliza as cores e a luz para destacar e valorizar as características da aparência de cada. Esta é a colorimetria, uma técnica de valorização da aparência por meio de cores que viralizou nas redes sociais.

O estudo da colorimetria vai muito além de cores quentes e frias. A ferramenta consiste na observação de quais tons realçam os pontos fortes do rosto. Para a classificação, as cartelas são dividas como estações - verão, outono, inverno e primavera. Além disso, há subdivisões para cada uma, considerando o brilho, temperatura e suavidade da pele para que cada análise seja cada vez mais pessoal.

Para a análise, a pessoa deve estar sem maquiagem e são utilizados tecidos de paletas diferentes abaixo do rosto. “O tecido nesta posição funciona como um refletor, a luz bate nele e reflete no rosto da pessoa. Dependendo das características da pele, as reações mudam e assim conseguimos identificar a paleta de cores que mais favorece. Então não, quando as pessoas veem uns exemplos de coloração pessoal que mudam a luz do rosto, aquilo não é edição. É claro que a reação é sutil”, explica Mari Raugust, especialista em coloração pessoal.

Além das roupas, a coloração também é feita em busca da melhor maquiagem, esmaltes e, principalmente, tinturas de cabelo.

“O cabelo, assim como a roupa, reflete em nosso rosto. Como o cabelo fica na moldura da nossa face, ele é um dos elementos que mais reage na nossa pele e um dos pontos mais buscados pelas clientes na coloração pessoal. Assim como certas cores de cabelo geram sombras em uma cliente, as mesmas podem iluminar o rosto de outra, por isso a coloração é muito única”, afirma Mari.

Esta tendência de valorizar a coloração pessoal na composição visual do cabelo já foi adotada por hairstylists brasileiras, como Joy Prestuba. Cabeleireira há 8 anos, a profissional entende que o cabelo é algo delicado para autoestima de mulheres e de homens e, por isso, é importante que os cabeleireiros desenvolvam um olhar mais atento para o que é mais adequado para cada pessoa: “O cabelo é uma expressão de quem somos. Desta forma eu acredito que é imprescindível que um profissional entenda não só de técnica de cabelo ou como chegar à qual cor de cabelo, mas sobre qual cor chegar para a sua cliente”.

Nos últimos anos, os conteúdos na internet sobre a técnica ganharam grande notoriedade. Porém, ainda que com muitas indicações e mudanças reais na aparência, algumas pessoas ainda duvidam da eficácia do serviço, argumentando que as câmeras de celulares se ajustam à luminosidade. Para isso, a Mari explica: “A câmera é capaz de captar a mesma reação que acontece em uma análise presencial, porém existem alguns tecidos em especial que podem "estourar" na câmera, que seria o caso de cores muito brilhantes, como neon”.

Formas ideais para cada pessoa

E as técnicas para deixar uma pessoa ainda mais atraente de acordo com o que mais lhe valoriza não param nas cores. Também existe o visagismo, que observa formas, personalidade e estilo de vida para harmonizar a imagem pessoal da melhor forma.

“A forma como escolhemos nossas roupas e cores pode realmente influenciar como os outros nos veem. Ao selecionar peças que se ajustam ao tipo de corpo de cada pessoa, conforme sugerido pelo sistema Kibbe, podemos realçar o que há de melhor em sua aparência e criar uma harmonia visual. É incrível como pequenos ajustes podem fazer uma grande diferença, destacando a beleza única de cada pessoa”, defende a consultora e visagista, Tabata Monteiro.

