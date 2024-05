A cantora gospel Cristina Mel - Divulgação

Publicado 07/05/2024 12:33

O nome Cristina Mel é um sinônimo de fé, compromisso e talento. Com mais de 30 anos de carreira, a cantora gospel já vendeu mais de 7 milhões de discos e foi indicada ao Grammy Latino três vezes. Uma mulher que inspira outras mulheres e que fez da profissão uma forma de ajudar pessoas e divulgar o amor e a religião.



Uma artista extremamente versátil: ela é cantora, atriz, escritora, apresentadora de rádio e televisão, compositora, e dubladora. Se formou como professora de inglês na UFRJ em 1981 e lecionou inglês por 10 anos. Mas foi na carreira artística que encontrou seu lugar.



Cristina teve uma infância difícil, superou a depressão e até uma tentativa de suicídio. Casada com o cirurgião dentista Isaias Costa, sofreu por anos a dor de não poder gerar filhos, mas juntos eles adotaram a filha Isabella Mel e enfim a família ficou completa.



Uma das cantoras mais respeitadas na música gospel, humilde e caridosa, a artista também é dedicada a causas sociais. Em suas músicas, além de levantar a bandeira da fé, ela também trata de temas importantes como o combate à pedofilia e a violência doméstica. Ela é a primeira artista brasileira evangélica que luta abertamente contra esses e outros problemas como o abuso infantil, bullying e fala sobre o perigo que existe por trás das redes sociais e da Internet.



O primeiro álbum de Mel foi lançado em 1990 com versões de Hits de Amy Grant, Sandi Patty e Eve. Com 36 álbuns gravados, 6 DVDs e várias compilações de suas músicas. Ela também é a cantora brasileira gospel que conquistou a maioria dos prêmios do Troféu Talento como melhor cantora.



Vamos conhecer um pouco mais sobre essa mulher incrível? Confiram a entrevista completa!



Conta um pouco da sua história?

Sou carioca da gema. Nasci e cresci num lar conturbado, com brigas, gritos e agressões físicas entre meus pais. Era uma criança triste e uma adolescente amargurada. Não acreditava no amor até conhecer Jesus aos meus 16 anos de idade. Ele transformou o fel da minha vida em Mel e me deu uma família abençoada: Isaías, meu esposo e minha filha Isabella Mel de 15 anos. Faço parte da Família de Deus: Igreja Unidade em Cristo da Ilha do Governador, Pra Nayra Pedrini. A bondade de Deus é muito grande! Sou uma mulher feliz.



Como decidiu seguir na carreira artística?

Sou professora, formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em Letras: português/inglês. Dei aula durante 10 anos nas melhores escolas de língua inglesa e morei um tempo nos Estados Unidos. Entreguei minha vida a Jesus através do louvor há 44 anos. Deus me usa no louvor para alcançar vidas. Não me considero uma artista… Sou simplesmente uma adoradora.



Quais são os principais desafios em ser mulher? Você se acha um mulherão?

Ser mulher, esposa, mãe, dona de casa, trabalhadora, pastora, missionária, cantora, escritora… É um desafio que amo vencer todos os dias. Nos dias bons ou nos dias maus, eu nunca estou sozinha. Jesus está comigo. Conciliar tudo não é fácil… mas com amor, humildade e fé, superamos nossas limitações. Não me considero um mulherão. Me considero uma mulher de Deus que ama servir as pessoas, adorar ao Rei Jesus, sou batalhadora como toda mulher brasileira. Apaixonada pelo meu esposo, minha filha, minha família e minha nação.



Pode deixar um recado para todas as mulheres?

Não importa a dor que você está sentindo… Mesmo que alguém tenha te traído, rejeitado, julgado ou abandonado, saiba que você tem um pai no céu que jamais te abandonou. Que te amou tanto que entregou seu único filho para que você tivesse vida plena. Você tem valor! Fica firme! Vai passar! “O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã” - Salmos 30:5b.