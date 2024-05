Especialistas ensinam looks e makes para brilhar no show da diva Madonna - Reprodução

Publicado 03/05/2024 09:00

Olá, meninas!

A Madonna é conhecida por sua capacidade de reinventar sua imagem e estilo ao longo dos anos. Se você vai ao show da cantora em Copacabana neste sábado ou se vai curtir assistindo em casa, o importante é brilhar!

Separamos algumas dicas especiais de moda e maquiagem para você arrasar. Esse é, sem dúvidas, um dos maiores eventos que o Rio de Janeiro já recebeu.

Inspire-se em algumas de suas épocas mais icônicas, como os anos 80 com seu visual punk-rock ou os anos 90 com sua estética grunge e sensual. Misture elementos de diferentes décadas para criar um look único e autêntico que capture o espírito inovador da Madonna.

Looks para brilhar!

Confira dicas de looks da Nanda Silveira, fashionista e influenciadora digital!

Opte por peças versáteis e confortáveis

"Como os shows da Madonna são conhecidos por sua energia e movimento, é importante escolher roupas que sejam versáteis e confortáveis. Opte por peças que permitam liberdade de movimento, como calças jeans ou leggings combinadas com uma blusa oversized ou uma jaqueta de couro. Você pode adicionar acessórios como botas de plataforma ou tênis chunky para um toque de estilo e personalidade".

Brinque com estampas e Texturas

"A Madonna é uma mestra em misturar estampas e texturas em seus looks. Para o show no Brasil, experimente brincar com diferentes padrões e materiais para criar um visual único e vibrante. Combine uma saia de couro com uma blusa de animal print, ou uma calça xadrez com uma camiseta gráfica. Não tenha medo de ousar e se destacar na multidão".

Destaque-se com acessórios statement

"Os acessórios são uma parte fundamental do estilo da Madonna, então não deixe de incorporá-los ao seu look para o show. Opte por acessórios statement, como maxi brincos, colares chunky, pulseiras de couro e óculos de sol extravagantes. Eles ajudarão a adicionar um toque de glamour e personalidade ao seu visual, além de complementar sua roupa de forma única".

Maquiagem de arrasar!

Finalize com uma maquiagem ousada e impactante. Confira as dicas do Emerson Damas, maquiador profissional e influenciador.

Prepare a pele para durar

"Como os shows da Madonna costumam ser longos e cheios de energia, é essencial preparar a pele para durar a noite toda. Comece com um bom skincare, seguida de uma blindagem que pode ser usada direto no rosto ou misturando direto na base. Opte por produtos de de longa duração e finalize com bastante pó translúcido para selar a maquiagem e garantir que ela permaneça intacta durante todo o show".

Destaque os olhos com uma maquiagem dramática

"Os olhos são o foco principal da maquiagem para um show da Madonna. Experimente criar um olhar dramático com sombras escuras e pigmentadas, como preto, cinza e prata, para capturar a estética icônica da cantora. Não se esqueça de aplicar um delineador preto intenso e várias camadas de máscara de cílios para um olhar impactante que resistirá ao calor e à energia do show".

Realce as maçãs do rosto com um blush vibrante

"Para adicionar um toque de cor e vitalidade ao rosto, escolha um blush vibrante em tons de rosa ou pêssego. Aplique-o nas maçãs do rosto com um pincel fofo e esfume bem para um acabamento suave e natural. O blush vai ajudar a realçar sua aparência e garantir que você tenha um brilho saudável durante todo o show".

Destaque os lábios com um batom de longa duração

"Os lábios da Madonna são sempre um destaque em seus shows, então escolha um batom de longa duração em uma cor ousada e vibrante para completar sua maquiagem. Vermelho, rosa e vinho são opções clássicas que combinam perfeitamente com a energia e o estilo do show. Certifique-se de usar um batom de longa duração que resistirá a todas as músicas e movimentos durante o show".

Fixe a maquiagem com um spray fixador

"Depois de completar sua maquiagem, finalize com um spray fixador para garantir que tudo fique no lugar durante o show. Escolha um spray que ajude a controlar a oleosidade e a fixar a maquiagem sem deixar uma sensação pegajosa. Isso garantirá que sua maquiagem permaneça impecável do início ao fim do show da Madonna no Brasil".