Publicado 02/05/2024 19:51



Olá, meninas!

Quem aí já utilizou algum contraceptivo injetável? Todas nós conhecemos alguém que já recorreu a esse método que é muito eficaz, popular e acessível. O anticoncepcional injetável continua sendo uma escolha popular para muitas mulheres em todo o mundo. Apesar disso, muitos mitos e verdades cercam esses métodos, muitas vezes levando a falta de informação.

Para esclarecer e tirar todas as dúvidas sobre esse método muito usado para evitar a gravidez, é fundamental separar os fatos da ficção. Por isso, conversamos com o Dr. Carlos Alberto Reyes Medina, diretor médico da Carnot Laboratórios, que listou alguns mitos e verdades sobre o tema. Confiram!

Contraceptivos injetáveis causam ganho de peso significativo: MITO

Enquanto algumas mulheres podem experimentar alterações de peso ao usar contraceptivos injetáveis, estudos mostram que não há evidências consistentes para apoiar a ideia de que esses métodos causam ganho de peso significativo em todas as usuárias. Cada pessoa pode responder de maneira diferente, e é importante discutir quaisquer preocupações com um profissional de saúde.

Contraceptivos injetáveis são adequados apenas para mulheres que já tiveram filhos: MITO

Contraceptivos injetáveis são seguros e eficazes para mulheres de todas as idades, independentemente de terem tido filhos anteriormente ou não. Eles são uma opção contraceptiva viável para mulheres jovens que desejam evitar a gravidez, bem como para aquelas que já são mães e buscam uma forma conveniente de controle de natalidade. O ideal é que seja feito uma avaliação pelo ginecologista primeiro, para que ele possa indicar o melhor método para o seu perfil.

Contraceptivos injetáveis aumentam o risco de câncer: MITO

Não há evidências conclusivas de que o uso de contraceptivos injetáveis aumente o risco de câncer. De fato, alguns estudos sugerem que esses métodos contraceptivos podem até mesmo reduzir o risco de certos tipos de câncer, como o câncer de ovário e o câncer de endométrio. No entanto, é importante discutir os benefícios e riscos com um médico.

Contraceptivos injetáveis podem ser acessados de forma gratuita: VERDADE

Nos dias de hoje é possível, sim, ter acesso de forma gratuita aos contraceptivos injetáveis. Muitos estão disponíveis gratuitamente para todas as mulheres que se encaixam no perfil para utilização do produto, através da rede de saúde pública. Este é um esforço significativo para garantir que todas as mulheres tenham acesso a opções contraceptivas eficazes, independentemente de sua situação econômica.

Contraceptivos injetáveis causam infertilidade permanente: MITO

Contraceptivos injetáveis não causam infertilidade permanente. Após a interrupção do uso, a fertilidade geralmente retorna ao normal dentro de alguns meses. Esses contraceptivos não afetam a capacidade reprodutiva a longo prazo, permitindo que as mulheres planejem sua família de acordo com suas necessidades e desejos.

Existem opções que não causam dor: VERDADE

Apesar de ser um contraceptivo injetável, que geralmente causa uma leve dor e desconforto durante sua aplicação, existem opções hoje no mercado, que por terem uma formulação aquosa não tem esse efeito. Por isso, é sempre muito importante estudar junto com o médico as possibilidades e opções que se adequam a cada caso e, assim, fazer uma escolha assertiva.