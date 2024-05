Maio Roxo faz um alerta sobre as doenças do intestino - Reprodução

Publicado 01/05/2024

Olá, meninas!

Entramos no Maio Roxo, o mês de conscientização pelas doenças intestinais. Esse tipo de problema afeta mais de 5 milhões de pessoas no mundo e só no Brasil atinge 100 pessoas a cada 100 mil habitantes, de acordo com a Sociedade Brasileira de Coloproctologia (SBCP).

“As doenças inflamatórias intestinais são um grupo de condições crônicas que afetam o trato gastrointestinal, sendo as mais comuns a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. A doença de Crohn pode afetar qualquer parte da área gastrointestinal, desde a boca até o ânus. Os sintomas incluem dor abdominal, diarreia, perda de peso, fadiga, febre e sangramento retal, entre outros”, explica Rodrigo Barbosa, cirurgião do aparelho digestivo.



Os tratamentos para essas doenças conseguem controlar os sintomas e melhorar a qualidade de vida, com o uso de medicamentos, além de aliviar os danos à saúde. Mas a adoção de mudanças na dieta e estilo de vida são fundamentais. “É preciso ficar atento a qualquer sinal de que o intestino possa não estar funcionando bem e buscar ajuda médica para realizar exames como endoscopia e colonoscopia. Além das doenças mais comuns já citadas, ainda existem inúmeras outras como a síndrome do intestino irritável, doenças celíaca, diverticulite, hemorróidas, colite isquêmica e até câncer de intestino, que também são doenças inflamatórias intestinais que merecem atenção”, destaca o médico.



Entre os principais sintomas que podem indicar males intestinais, o especialista ressalta que a sensação de estufamento e desconforto abdominal, o acúmulo de gases (flatulência), as cólicas intestinais, diarreia ou constipação, falta de apetite, perda abrupta de peso, enjoos, sangue nas fezes ou grande mudanças nos hábitos de evacuação precisam ser investigados.

Para te ajudar a cuidar do seu intestino e ter uma vida com saúde, a médica Heloisa Rocha, referência em terapia ortomolecular, deixou dicas muito importantes:

1 - Preste atenção no seu ritmo intestinal: se evacua todos os dias, se sente a sensação de "pleno esvaziamento", se tem estufamento abdominal diariamente (gases) e se sente azia.

2 - Se hidratar corretamente ajuda na formação de um bolo fecal de qualidade, sem provocar dificuldade no escoamento das fezes, assim evitando o aparecimento de lesões na parede do intestino.

3 - Observar quais os alimentos que não te fazem bem: aquele que toda vez que ingere você apresenta algum sintoma relacionado acima.

4 - Procurar um médico para realizar o teste de intolerância alimentar, para que você exclua o alimento que não te faz bem da sua dieta.

5 - Lembre-se sempre de pesquisar seu intestino em queixas que você jamais iria relacionar a ele com rinites, dermatites, queda de cabelo, ansiedade crônica, doenças de articulação, etc.

6 - Realizar periodicamente exames que nos mostrem a saúde da parede intestinal, como a colonoscopia.

