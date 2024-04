Evento busca dar visibilidade à marcas de moda autoral do Brasil - Reprodução

Publicado 29/04/2024 16:00 | Atualizado 29/04/2024 16:03

Oi meninas!

Em comemoração ao Dia das Mães, o Hotel Fairmont Rio Copacabana recebe mais uma edição do New Concept Rio, evento que fortalece as pequenas marcas e novos estilistas da moda brasileira. As sócias Carla Araújo e Patrícia Nagy prepararam um retorno cheio de novidades para celebrar a data, que acontece no dia 30 de abril, das 13h às 20h.

Para um dia repleto de amor e cuidado, esta edição do evento conta com mais de 50 marcas participantes, não só do Rio de Janeiro, mas como também de São Paulo, Porto Alegre, Goiânia e Belo Horizonte. O espaço perfeito para descobrir tudo sobre o que há de novo na moda autoral do Brasil inteiro.

Uma das novidades é o New Concept Beauty, um ambiente totalmente dedicado ao bem-estar e à beleza da mulher. Afinal, somos mães e, entre todas as batalhas diárias, merecemos o brilho de uma super estrela.

Além de tudo isso, o público vai poder assistir a uma palestra sobre educação financeira para as mulheres, um talk show sobre mercado digital e um workshop de maquiagem com dicas valiosas para o dia a dia, com truques para diferentes tipos de rosto e pele.

A entrada é gratuita e promete diversão à beira mar do mais lindo cartão postal do Rio!

