Elisângela Gomes luta contra o câncer há 7 anos e vai fazer sua 100º sessão de quimioterapiaArquivo Pessoal

Publicado 23/04/2024 09:00

Ela nasceu em Brasília e mora em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, há 22 anos. Elisângela Gomes é engenheira, já era mãe de um adolescente e em 2017, aos 38 anos, após sofrer um aborto espontâneo, descobriu um câncer agressivo no seio. Ela iniciou sua luta contra a doença, mas quatro ano depois, os médicos deram no máximo seis meses de vida, pois a doença se espalhou. Hoje, 7 anos depois, ela segue firme e vai se submeter à sua 100º sessão de quimioterapia. Ela diz até que vai comemorar!

O caso de Elisângela é um desafio para os médicos. Quando começou o tratamento, disseram que sua expectativa de vida era curta. Mas ela não se deixou abater. Com muita fé e vontade de viver, seguiu a batalha contra o câncer e criou o Projeto Moça Bonita - Semeando Vidas, que é um grupo de apoio a pacientes oncológicos. Vamos conhecer um pouco mais sobre o nosso mulherão de hoje? Confiram a entrevista completa!

Como descobriu que tinha câncer?

Sou casada há 28 anos, mãe de um jovem de 25 anos. Em 2017 engravidei mesmo tomando anticoncepcional, sofri um aborto espontâneo e foi quando percebi um caroço enquanto tomava banho. Infelizmente pelo SUS só tive certeza que esse nódulo era um câncer no final daquele ano. Em 2018 comecei minha luta contra o câncer de mama. Fiz uma cirurgia e retirei o nódulo e uma parte da mama, o tumor era pequeno porém altamente agressivo, era "nível três". Comecei as quimioterapias, perdi todos os cabelos e chorei dois dias, não conseguia me ver no espelho. Esse é um dos piores momentos para uma paciente oncológica. Nesse período percebi a fragilidade que muitas mulheres estavam passando no centro oncológico da minha região, o desespero delas a falta de informações referentes a doença e o tratamento. Muitas recebem o diagnóstico como uma sentença de morte. Mas não é!

Como foi receber o diagnóstico de morte?

Quando estava na última quimioterapia da primeira etapa do tratamento, meu médico pediu para repetir todos os exames e foi quando ele me deu a terrível notícia. Pior que receber o diagnóstico de câncer é receber o diagnóstico de metástases. Porque isso significa que o câncer saiu de seu local de origem e espalhou para outros órgãos. Naquele momento vivi uma das experiências sobrenaturais mais marcantes de minha vida. O médico dizendo que o câncer tinha se espalhado, que não tinha cura, que eu era uma paciente paliativa. Perguntei quanto tempo de vida eu tinha e o médico disse de 3 a 6 meses. Mas eu não perdi a minha fé e ouvi o Espírito Santo dizer “vida, vida, vida”. Consegui ter um plano de saúde no lugar onde eu trabalhava e deixei o tratamento pelo SUS no interior e passei a fazer pelo particular. Quando recebemos do médico que só temos poucos meses de vida sabemos que o único que pode mudar isso é Deus. E desde então eu sigo na luta.

Como é conviver com a doença?

Aparentemente eu não pareço ter câncer. Nunca fiquei abatida ou algo parecido. Na verdade, sou sustentada pelo céu. Iniciei em 2019 um novo tratamento onde realizava quimioterapia a cada 21 dias, a cada 28 tomava um bloqueador hormonal e a cada três meses tomo uma medicação para fortificar os ossos, além de um comprimido todos os dias. Esse protocolo serviu por quatro anos e meio. Infelizmente a doença descobriu um jeito de burlar essa medicação. No final de 2023 o meu exame de células cancerígenas disparou e o câncer voltou a crescer. Fiz novamente uma bateria de exames e descobrimos novos focos da doença. Hoje estou desafiando a medicina. São 7 anos lutando contra o câncer e nesse tempo aprendi a cuidar de pessoas. Já fiz 99 quimioterapias na vida. Dia 26 de abril farei minha quimioterapia de número 100. Vou comemorar e tudo, vai ter até bolo (risos).

Como decidiu criar o projeto Moça Bonita?

O projeto é um grupo de apoio a pacientes oncológicos. O SUS aqui na Região dos Lagos só fornece o básico da doença, porém para enfrentar o tratamento é necessário uma equipe multidisciplinar que cuide e oriente a pessoa que recebe o terrível diagnóstico. Precisamos de nutricionista oncológica, fisioterapeuta oncológico, psicólogo, terapeuta, entre outros. Quando fiquei careca, isso me abalou muito. Mas conheci um projeto na minha igreja que não foi adiante, eles faziam esse apoio aos pacientes. Então decidi tomar conta desse projeto, porque sentia a dor daquelas mulheres que via no centro oncológico daqui de Cabo Frio. Não me acho um mulherão apenas decidi dar o que tinha, amor carinho, dedicação.

Qual é o seu recado para quem sofre com o câncer?

Na vida, para tudo existem dois lados. Saiba extrair o que tem de bom na vida, mesmo em questões terríveis. O câncer não é o ponto final em sua vida, o câncer é uma vírgula para um recomeço. Aprenda a viver um dia de cada vez e que nesse dia você seja feliz. Bora viver!



Conta um pouco da sua história?

Sou do Rio de Janeiro, fui criada em uma comunidade localizada em Costa Barros, o Complexo do Chapadão. Minha infância foi difícil, sofri abusos sexuais dos 6 aos 15 anos e isso me gerou muitos traumas, fui criada pelos meus avós. Um dos meus abusadores morava na casa de cima, outro era um ex-padrasto e o outro marido de uma tia. Minha vida foi cercada por isso. Em meio todos os traumas não tive o apoio e nem acolhimento da família para acreditar e lutar por mim, e isso gerou grandes dores na infância. Bom… cresci, amadureci, entendi que eu jamais poderia ser culpada por nenhum desses abusos, excluí boa parte das pessoas da minha vida. Hoje a minha família é a que eu criei, tenho contato com alguns parentes, mas família é a minha.

Como decidiu dar a volta por cima?

Quando eu olhei para meus filhos e vi que eles mereciam a minha melhor versão por eles, uma mãe curada, uma mãe disposta, uma mãe viva de verdade, comecei a procurar ajuda psicológica para tratar feridas abertas.

Como superou os abusos?

Superar os abusos que sofri não foi a pior parte, a pior parte mesmo é superar os traumas que ele deixa. Supero eles todos os dias, eu não sou meus traumas, eu sou quem eu vim pra ser. Então eu não carrego a dor, mas essa dor e essa vergonha não é minha. Quando eu aprendi que a minha voz tinha valor, comecei a calar todo medo em mim.

Como foi essa virada de chave?

Foi uma virada trabalhosa, com muita ajuda psicológica e Deus. O processo de emagrecimento foi um processo de reencontro, aonde comecei a criar novos hábitos pós-bariátrica, comecei a criar uma nova versão minha. Muitas mulheres passam pelo mesmo problema.

O que você poderia falar para essas mulheres?

Que você pode superar e vencer qualquer coisa, quando assumimos o controle da nossa vida e trabalhamos nossa mente para acreditar que somos capazes, tudo muda. A gente só vive uma vez e que seja uma grande vida.

Como decidiu virar influenciadora?

Sou a criadora de conteúdo desde 2015, acredito que nasci para isso. Amo me comunicar com pessoas, amo ajudar mulheres a se levantar, amo compartilhar minha jornada e sempre foi assim. Então tudo foi fluindo, uma mãe, dona de casa sem ter como trabalhar fora e sem rede de apoio. Eu nem saia de casa, mas quando eu estava gravando eu me sentia tão bem, tão realizada e tudo foi acontecendo. Eu sou completamente realizada.

Você se acha um mulherão?

Eu me acho uma mulher incrível, tenho orgulho. Uma mulher que entender que sua força vem de dentro, uma mulher que mesmo que o mundo tenha tentado derrubar, ela balança mas não cai. Uma mulher, quando ela encontra a força que vem de dentro, ninguém consegue parar ela.