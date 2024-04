Cláudia Leitte revela que recebeu diagnóstico de TDAH - Reprodução

No último domingo (20/04), a cantora Cláudia Leitte fez um desabafo emocionante no programa “Caldeirão com Mion”. A artista revelou que recebeu o diagnóstico de TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade) depois de adulta. Ela contou ainda que chegou a ser expulsa da escola e fez um alerta importante para que os pais, para que procurem informações e tratamento sobre o problema. “Não são pestinhas, os pais têm que buscar informação. Por que essas crianças não se concentram? Por que se irritam? Por que a aula fica chata?”, disse a cantora.

Segundo Ministério da saúde 5 e 8% das pessoas no mundo apresentam TDAH. Estima-se que 70% das crianças com o transtorno apresentam outra comorbidade e pelo menos 10% apresentam três ou mais comorbidades. Para entender mais sobre o assunto, conversamos com o neuropediatra Rafael Engel, especialista em neurociências. Confiram a entrevista completa.

O que é o TDAH?

O TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento no qual vários sintomas de desatenção e hiperatividade/impulsividade, presentes antes dos 12 anos de idade e em dois ou mais ambientes, trazem evidentes prejuízos sociais e acadêmicos/profissionais.

Quais são os sintomas do TDAH?

Os sintomas centrais são a desatenção e a hiperatividade/impulsividade. A desatenção é vista como divagação (ficar sem rumo) frequente, falta de persistência, dificuldade de manter o foco e desorganização, apesar do indivíduo ter uma boa compreensão do que está sendo solicitado. A hiperatividade refere-se a atividade motora excessiva quando não apropriado (uma criança que corre em qualquer ambiente ou um adulto extremamente inquieto, que chega a esgotar os outros com sua agitação). A impulsividade refere-se à intromissão social (interromper os outros em excesso) ou ações precipitadas que frequentemente colocam a pessoa em risco, como atravessar uma rua sem olhar ou a tomada de decisões importantes sem considerações das consequências.

Quais são as causas do TDAH?

As causas e os fatores de risco para o TDAH são desconhecidos, mas vários estudos têm demonstrado a base neurobiológica ou seja, fatores genéticos e bioquímicos do transtorno. Acredita-se que a intensidade das manifestações seja uma combinação principalmente da genética com alguns fatores ambientais, como exposição a toxinas durante a gestação (sobretudo tabaco), prematuridade e baixo peso ao nascer (que, na verdade, são fatores de risco para qualquer transtorno do neurodesenvolvimento).

Como o TDAH é diagnosticado?

O diagnóstico do TDAH é clínico, ou seja, não depende de qualquer exame. Ele é realizado apenas por médicos especializados, como neuropediatras e psiquiatras. No Brasil, costumamos utilizar os critérios descritos no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM), organizado pela Academia Americana de Psiquiatria, para uma padronização do diagnóstico.

Existe cura para o TDAH?

Como em todo transtorno, o TDAH não é uma doença, então, não se trata de uma cura. O tratamento visa ajudar o paciente a desenvolver ferramentas e estratégias para lidar com suas características de modo a não mais ser prejudicado por elas e, com isso, melhorar sua qualidade de vida.

Quais são as opções de tratamento para o TDAH?

O tratamento a longo prazo é baseado, primordialmente, em intervenções terapêuticas e educacionais, com psicologia, pedagogia, entre outras, direcionadas ao próprio indivíduo e aos seus familiares. Também é baseado em mudanças e adaptações sociais. A curto prazo, existem alguns medicamentos disponíveis que ajudam a amenizar os sintomas, mas que precisam ser avaliados e indicados caso a caso. Alguns estudos estão avaliando o benefício de outras intervenções, como práticas manipulativas de energia, mas ainda sem indicação científica precisa.

Quais são as possíveis complicações associadas ao TDAH?

Além dos prejuízos evidentes nas relações sociais e no desempenho acadêmico/profissional, notam-se complicações principalmente associadas à falta de diagnóstico e tratamento adequados. Além dos riscos de acidente e do abandono escolar, há uma maior propensão ao desenvolvimento de outros transtornos como ansiedade, depressão e abuso de drogas e álcool, até um maior risco de suicídio. Por isso é tão importante o conhecimento sobre o transtorno e o encaminhamento, ainda na infância para avaliação. Mas é preciso também que os adultos procurem apoio ou sejam encaminhados por seus familiares.