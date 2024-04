Aprenda a usar roupas que foram destaque nas semanas de moda no seu dia a dia - Reprodução

Aprenda a usar roupas que foram destaque nas semanas de moda no seu dia a dia

Publicado 27/04/2024 09:00

Olá, meninas!

Se você é apaixonada pelo mundo da moda, com certeza vai querer saber o que rolou nas principais semanas de moda do mundo como o New York Fashion Week (NYFW), a Semana de Moda de Londres e a Semana da Moda de Milão. Os desfiles das grandes marcas mundiais trouxeram peças que chamaram atenção dentro da passarela e que podem ser introduzidos facilmente fora delas no dia a dia.

Para te ajudar a transformar esses looks para o seu guarda-roupa, separamos dicas da estilista Eduarda Galvani. Ela aponta e sugere quais peças das passarelas combinam para serem utilizadas na rotina. Confira!



Tommy Hilfiger

Para a estilista, Tommy Hilfiger retornou à programação oficial da NYFW com o American Dream como inspiração. “As camisas de botão, calças de alfaiataria, sobretudos, saias e tênis combinam muito para serem utilizadas em situações do dia a dia e eventos mais informais”, afirma Eduarda.

Carolina Herrera

“Na passarela, looks volumosos e cheios de babados foram o que chamaram a atenção no desfile da marca. Na cartela de cores, os tons vivos prevaleceram, com destaque para o vermelho e o amarelo. Para uso no dia a dia os vestidos com uma pegada mais social podem ser uma boa pedida”, sugere a estilista.

Coach

Com uma homenagem a Nova York, segundo a Eduarda, a Coach trouxe uma coleção com inspiração punk e com os famosos souvenirs da cidade adornando os looks. Na passarela foram vistos muitos croppeds, saias rodadas, moletons, trench coats, jeans e laços, peças que se encaixam perfeitamente com um público mais jovem.

Burberry

Daniel Lee segue com a missão de valorizar o DNA equestre da marca britânica. Na coleção, casacos, lenços e os clássicos trench coat e estampa tartan. “Os casacos e saias longas podem ajudar a contribuir nos looks informais”, afirma Eduarda.

Fendi

A coleção da Fendi trouxe um clima desencanado, se inspirando na indiferença londrina e no estilo das subculturas britânicas. Na passarela de Kim Jones, casacos, tons sóbrios e cortes impecáveis.

“As peças da Fendi combinam muito com ocasiões mais formais, como trabalho, reuniões e eventos que recomendam um traje mais elegante”, finaliza a estilista.