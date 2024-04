Cores de esmaltes e estilos de unhas que são a tendência deste outono - Divulgação

Publicado 21/04/2024 00:00

O outono chegou com tudo e algumas tendências da estação já estão no gosto popular. Com as unhas não é diferente! Chegou a hora de combinar looks poderosos com esmaltes e formatos de unhas que estão em alta. Para os amantes de nail art, a regra é manter as unhas bem cuidadas e estilosas.



Seja qual for o seu estilo, simples ou extravagante, a moda atende todos os gostos. Para Nayara Catarina, que é nail designer, a pegada é usar unhas em cores únicas, sem decoração, como uma tendência mais elegante. Segundo ela, as tendências seguem tudo o que bomba no Instagram e no TikTok. Confira as dicas!



Cores. "As cores que estão na moda da temporada são as mais escuras, os alaranjados puxados para o cobre, além de alguns tons de verde, como militar ou floresta. Tons terrosos estão sempre em alta nessa época e também o vinho, uva, metálico, ferrugem e o cromado rosé", explica Nayara.



Formatos. "O formato tendência é o almond tradicional, que é mais redondo na ponta, ou o almond moderno, que é mais fino na ponta. A ideia é adotar um formato mais jovem e o que antes era visto como ultrapassado voltou com força, só que mais angelical", detalha a especialista.







Chá detox refrescante e saboroso

A desintoxicação do organismo é algo que pode ser incorporada à rotina diária, através de ingredientes simples e poderosos. E o chá detox é uma ferramenta valiosa para apoiar o corpo na eliminação de toxinas.



"Esse tipo de bebida não é apenas uma bebida reconfortante, é uma fonte concentrada de nutrientes que pode ajudar a impulsionar o sistema imunológico, promover a digestão saudável e até mesmo auxiliar na perda de peso. Ao combinar ingredientes com propriedades desintoxicantes comprovadas, como ervas, especiarias e frutas cítricas, podemos criar uma bebida que não só agrada ao paladar, mas também oferece benefícios para a saúde", explica a nutricionista Carol Caldas.



Para preparar um chá poderoso, é só seguir esta receita simples e deliciosa. Este chá será uma combinação refrescante perfeita. Uma dica especial é usar ingredientes orgânicos para potencializar a bebida.



Ingredientes:

- 2 colheres de chá de hibisco seco

- 1 colher de chá de sementes de erva-doce

- 2 framboesas frescas ou congeladas

- 1 fisális fresca

- 1 morango grande ou 2 pequenos, frescos ou congelados

- 200 ml de água fervente



Preparo: Lave bem as framboesas, o fisális e o morango. Se estiver usando frutas congeladas, deixe descongelar um pouco antes de usar. Corte o morango e o fisális em pedaços pequenos para liberar mais sabor.



Infusão: Aqueça 200 ml de água até ferver. Enquanto a água aquece, adicione o hibisco seco, as sementes de erva-doce, as framboesas, o fisális e o morango em uma chaleira ou bule de infusão. Assim que a água atingir a fervura, despeje-a sobre os ingredientes no bule. Deixe o chá infundir por cerca de cinco a sete minutos. O tempo pode variar dependendo da intensidade do sabor desejado. O hibisco tende a liberar sabor rapidamente. Então, ajuste de acordo com sua preferência.







Beleza da Alma

"Felicidade é a certeza de que a nossa vida não está se passando inutilmente". (Érico Veríssimo)