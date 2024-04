Isabelle levou o terceiro lugar do BBB 24 - Reprodução

Publicado 18/04/2024 19:40

Olá, meninas!

Esta edição do BBB 24 teve muitas emoções, mas não podemos deixar de destacar a participação da amazonense Isabelle. Quem é essa moça que roubou a cena? Ela deu um show de simpatia, companheirismo e faturou o terceiro lugar. A jovem mostrou ao país a paixão pelo seu estado e fez questão de mostrar a força da cultura do Amazonas para todo o Brasil.

A sister de 31 anos é dançarina, influenciadora e dona de uma beleza que conquistou o coração do seu companheiro de programa Matheus e também do público. A menina, que teve uma infância difícil, participa do Festival de Parintins desde 2018 e é a personagem cunhã-poranga do Boi Garantido, o vermelho. Em tupi-guarani, cunhã-poranga significa mulher bonita. A dançarina também já foi Miss Manaus.

Ao longo do programa, Isabelle também mostrou ao público a sua grande ligação com a natureza e os povos originários do Brasil. Uma menina doce que ficou todo o tempo ao lado do amigo Davi, mesmo quando os outros participantes o rejeitavam. Ali nasceu uma amizade verdadeira cerca de cumplicidade e carinho entre os dois.

Ela não levou o prêmio principal, mas se tornou uma celebridade muito querida e admirada pelo público. A doce Isabelle, defensora da natureza, não soltou a mão de Davi, mesmo contra todos. Essa é uma característica muito nobre e merece todos os aplausos. Uma mulher forte, que inspira outras mulheres. Muito sucesso para você, Isabelle!