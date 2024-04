O café pode proporcionar vários benefícios para a saúde quando consumido com moderação - Divulgação

O café pode proporcionar vários benefícios para a saúde quando consumido com moderaçãoDivulgação

Publicado 14/04/2024 00:00

Ele já foi considerado prejudicial à saúde, passou por uma reviravolta e hoje, além de ser uma das bebidas preferidas pelos brasileiros, também é considerado um grande aliado para a saúde em diversos aspectos.



O café, quando consumido com moderação, pode proporcionar uma variedade de benefícios. Ele também é responsável por ótimas memórias afetivas e se tornou uma ferramenta social para celebrar encontros e reuniões. Um bom café lembra carinho, cuidado, amizade e comemorações. Quem aí nunca falou a frase "Vai um cafezinho?". Então, neste domingo, 14 de abril, data em que comemoramos o Dia Mundial do Café, reunimos os principais benefícios da bebida, com a ajuda da empresária Eleonora Erthal, dona do Café Monthal, especialista no assunto.



Redução do risco cardiovascular: Estudos sugerem que o consumo moderado de café está associado a uma redução na mortalidade por todas as causas e por doenças cardiovasculares, bem como a uma menor incidência de infarto agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral.



Proteção contra diabetes mellitus: O café tem sido associado a uma diminuição no risco de desenvolvimento de diabetes, especialmente em mulheres, com uma redução relativa de 7% para cada xícara diária consumida.



Estimulação cerebral e estado de humor: O consumo moderado de café tem sido relacionado a uma melhoria na atividade intelectual, concentração e memória, além de influenciar positivamente o estado de humor.



Redução do risco de Parkinson: Estudos indicam que o consumo de café está associado a uma significativa redução na incidência da doença de Parkinson.





Café gelado cremoso



Ingredientes:

- 1 xícara de café forte

- Cubos de gelo

- Leite condensado a gosto

- Chantilly (opcional)

- Cacau em pó (opcional)



Modo de preparo:

Prepare o café forte e deixe esfriar. Encha um copo alto com cubos de gelo. Despeje o café sobre o gelo e adicione leite condensado a gosto. Mexa bem para misturar o café e o leite condensado. Se desejar, adicione chantilly por cima e polvilhe com cacau em pó para decorar. Sirva com uma colher longa para misturar o café gelado enquanto aprecia.







Blush pêssego está em alta



Seguindo a tendência, o tom gentil e aveludado do pêssego também chegou à maquiagem. O blush pêssego já é um queridinho para as maçãs do rosto. A maquiadora Juliana Xavier explica mais sobre essa novidade que vem fazendo sucesso.



"A tendência de beleza blush pêssego é uma escolha de maquiagem que resulta em um visual natural, suave e levemente avermelhado, proporcionando aquele aspecto de pele saudável e radiante. Esse tom é perfeito para criar o efeito Sun-kissed, que é uma super tendência de maquiagem onde replicamos o efeito de pele bronzeada após a exposição ao sol", explica Juliana Xavier.



Não quer errar ao apostar nessa tendência? Então, siga essas dicas!



• Para um efeito ainda mais natural, procure por um blush pêssego líquido de média cobertura, assim você consegue aplicar facilmente no rosto e trazer um aspecto mais saudável.

• Aplique o blush nas regiões onde o sol costuma deixar mais avermelhadas após a exposição ao sol, que seriam nas maçãs do rosto e topo do nariz.

• Escolha o tom certo do blush: os mais rosados e menos pigmentados se adaptam melhor em peles mais claras e os mais alaranjados e quentes em peles mais escuras.

• Como estamos falando de uma maquiagem com efeito mais natural, é importante controlar a quantidade de produto que você vai aplicar para não exagerar. Aplique de forma suave e gradual, construindo a intensidade aos poucos.







Beleza da Alma

"O saber se aprende com os mestres. A sabedoria, só com o corriqueiro da vida". (Cora Coralina)