Saiba quais são os principais tratamentos para quem busca modelar o bumbumReprododução

Publicado 11/04/2024 10:00

Olá, meninas!

A busca pelas curvas perfeitas tem feito aumentar o número de tratamentos de beleza no país e no mundo. É cada vez maior o número de mulheres que se preocupam com o corpo e, em especial, apresentam interesses voltados principalmente para o bumbum. Dessa forma, é comum a procura por procedimentos que atendam a essas demandas, como aqueles que aumentam a firmeza e modelam a região.

“Os tratamentos estéticos para a região dos glúteos são pouco invasivos e com tempo de recuperação curto, o que atrai muitos pacientes. Entretanto, como as opções são bem diversas, o ideal é que seja avaliado qual é o tratamento mais indicado para cada paciente, através da consulta com um profissional”, diz a dermatologista Laís Rios.

A seguir, confira 4 procedimentos estéticos, indicados pela especialista, que vão te ajudar a conquistar um bumbum firme e durinho!

Bioestimulação

Essa é uma técnica em que alguns estimuladores de colágeno agem profundamente, aumentando sua produção natural e promovendo firmeza e elasticidade. Pode ser feito em apenas algumas sessões e, por se tratar de um procedimento minimamente invasivo, seu período de recuperação é rápido, o que o torna perfeito para quem busca praticidade.

Campo eletromagnético

Esse tratamento consiste no estímulo muscular através do campo eletromagnético que ajuda a tonificar os músculos da área trabalhada, hipertrofiando a musculatura, melhorando o contorno corporal e ainda auxilia na redução de gordura.

Preenchimento de glúteo

Através de substâncias que dão volume e contorno ao bumbum, essa técnica proporciona uma aparência mais definida e harmoniosa à região, além de um resultado natural. Seguro e eficaz, esse processo é feito de maneira estratégica, após uma avaliação do profissional onde ele identifica o objetivo do paciente, sendo possível dar volume à região, empinar o bumbum e ainda corrigir assimetrias.

Ultrassom macro e microfonado

De forma praticamente indolor, é possível tratar a redução da gordura localizada, flacidez e celulite com o esse tratamento, uma tecnologia segura e versátil focada no ultrassom. Sua tecnologia estimula a produção de colágeno e age desde as camadas superficiais até as mais profundas da pele.