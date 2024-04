Especialista explica os benefícios dos bioestimuladores de colágeno - Reprodução

Especialista explica os benefícios dos bioestimuladores de colágenoReprodução

Publicado 06/04/2024 20:53

Olá, meninas!

Os bioestimuladores são substâncias que estimulam a própria pele a produzir colágeno. Eles se tornaram uma verdadeira febre entre as pessoas que buscam o rejuvenescimento e uma pele mais bonita e saudável. Mas você sabe como são esses tratamentos? Já pensou em recorrer a essa técnica? Conversamos com a dermatologista Ana Carolina Suman, que explicou tudo sobre o assunto.

“Os biostimuladores podem ser aplicados não só no rosto, mas também em diversas regiões do corpo. São raras as contraindicações. Este tipo de tratamento é muito utilizado atualmente, mas os pacientes precisam estar atentos a ofertas muito atraentes. Infelizmente existem produtos de origem não confiável no mercado. Por isso é preciso ficar alerta – explica Ana Carolina.

O tratamento é injetável e são recomendados nos casos de flacidez e celulite, uma vez que aceleram a produção de colágeno da própria pessoa. O procedimento combate e trata a flacidez, uma vez que estimula a elastina e os fibroblastos que dão sustentação à pele. O tratamento é bastante eficaz, mas também é fundamental ter uma boa alimentação e hábitos de vida saudáveis para alcançar melhores resultados e mantê-los.