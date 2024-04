Especialista explica a importância em manter a saúde oral dos pets - Reprodução

Publicado 04/04/2024 11:00

Olá, meninas!

Qual dono de pet não deseja ver seu amigo de quatro patas vivendo mais e com saúde? Uma área frequentemente deixada de lado, mas de extrema importância, é a saúde oral dos animais de estimação. A escovação regular é essencial e hoje há uma variedade de escovas e pastas dentárias específicas para pets.

"A prevenção de doenças orais não só garante um hálito mais fresco, mas também protege contra complicações graves. A escovação não requer enxágue e são seguras mesmo se ingeridas, o que é ideal para animais com hipersensibilidade alimentar ", explica a veterinária Clarisse Teixeira, especializada em saúde oral.



Além disso, o hábito da escovação permite que os tutores façam inspeções regulares, identificando precocemente qualquer sensibilidade ou irregularidade na boca do animal.



Cerca de 85% dos cães desenvolvem periodontite por volta dos dois a três anos de idade. Esta doença resulta da deterioração do epitélio protetor do dente, declínio ósseo, e pode resultar na perda dos dentes.

"A periodontite começa com placa bacteriana e pode evoluir para condições mais sérias se não tratada. O mau hálito, um dos primeiros sinais, surge devido a gases sulfurosos produzidos por bactérias”, alerta a veterinária.



Dieta e prevenção

A veterinária alerta que uma alimentação com baixo índice de carboidratos e bem balanceada é fundamental. Tais dietas são orientadas por nutrólogos ou nutricionistas veterinários. Rações peletizadas (em grânulos) contribuem para a remoção mecânica do cálculo dentário. A doutora adverte: "Evite dar ossos e objetos rígidos aos pets, pois eles podem causar fraturas dentárias".



Além disso, raças braquicefálicas e de pequeno porte precisam de atenção extra devido à sua propensão à periodontite. "Os animais mais velhos, com comorbidades e deficiências imunológicas, são particularmente vulneráveis às infecções orais e suas complicações ", acrescenta.



Mitos



Segundo a veterinária, existem dois mitos comuns que precisam ser esclarecidos: a irrelevância da rotina de escovação e o uso de pasta de dente humana, que é tóxica para os animais. Ela também ressalta a importância da profilaxia bucal e tartarectomia sob anestesia geral, complementadas por exames de raio-x odontológico para avaliar a saúde dos dentes e da cavidade oral.