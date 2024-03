Proximidade com o Domingo de Páscoa faz ofertas em ovos aumentar - Reprodução / Freepik

Proximidade com o Domingo de Páscoa faz ofertas em ovos aumentar

Publicado 31/03/2024 00:00

A fantasia é um recurso importante na formação psíquica e no aprendizado das crianças. Hoje, domingo de Páscoa, uma tradição reforça esse encanto em diversos lares. Muitos pais fazem a caça aos ovos e as brincadeiras em torno da data têm um sabor especial: gosto de chocolate! Incentivar o lúdico e a magia dessa atividade pode ser muito importante na formação e desenvolvimento dos pequenos. Então, que tal fazer a brincadeira do coelhinho da Páscoa em família?



A primeira infância, período que vai da concepção até os 6 anos de idade, é considerada uma janela de oportunidades crucial para a saúde, o aprendizado, o desenvolvimento e o bem-estar social e emocional das crianças.



"Dos 3 aos 7 anos é natural que a criança precise de recursos lúdicos para compreender o mundo e também suas próprias emoções. Através da fantasia que ela vai dar sentido às coisas que observa, sente e aprende. Durante essa fase, ela ainda não tem um pensamento concreto. O lúdico se torna uma poderosa ferramenta de desenvolvimento infantil. A fantasia também será importante para que a criança desenvolva um potencial criativo e construa recursos no futuro para resolução de problemas", explica a psicóloga Talitha Nobre, do Prontobaby.



A caça aos ovinhos de Páscoa é uma brincadeira especial e uma ótima oportunidade para reforçar os laços em família. Para ajudar na diversão deste domingo, separamos três dicas para organizar essa atividade e envolver as crianças com a magia da data.



Pegadas

Essa é a principal parte da brincadeira. Os pais podem fazer pequenas pegadas de "coelhinhos" levando até os ovos de Páscoa escondidos. As pegadas podem ser de papel recortado, adesivos, tinta lavável, giz, talco e até com farinha. Vale usar a imaginação.



Contando os ovinhos

Os pais precisam esconder os ovinhos por toda a casa. Podem ser ovos de chocolate, de plástico, coloridos. Antes de começar a brincadeira, cada criança ganha uma pequena cestinha. Vence quem achar mais ovinhos. A brincadeira estimula a contagem e o raciocínio rápido.



Dicas de ouro

Em pequenos cartões, os pais escrevem as dicas e podem ir lendo ao longo da brincadeira. A cada pista um novo esconderijo de ovinhos vai surgindo.







A história dos ovos de Páscoa

Existem diferentes versões sobre como surgiram os ovos de Páscoa. Os ovos são símbolos de fertilidade, renascimento e parte importante da comemoração da Páscoa. A data é celebrada desde a antiguidade. Para os cristãos, representa a ressurreição de Jesus e o fim da Quaresma. Quanto aos ovos de chocolate, uma das principais histórias diz que eles teriam surgido em uma tradição na França, no século 12. Ao retornar de uma das suas viagens, Luís VII foi recebido com presentes, incluindo ovos, e a data coincidiu com a Quaresma. Daí surgiu a tradição de presentear as pessoas com ovos feitos de diversos materiais. As versões com chocolate só surgiram um século depois, graças às pâtisseries francesas, que começaram a encher os ovos com chocolate.







