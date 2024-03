Maquiagem em alta para o outono - Reprodução

Maquiagem em alta para o outono Reprodução

Publicado 27/03/2024 09:00

Olá, meninas!

Enfim, as temperaturas mais fresquinhas estão chegando. E, com elas, vem o momento oportuno de usar e abusar das makes, para realçar ainda mais a nossa beleza. Separamos algumas tendências para arrasar

nessa estação. Confiram!

Delineado com cores mais ousadas e bem marcadas, cores grafites, marrom, dourado e com olhos mais esfumados é uma das apostas da nova estação. De acordo com Thainá Ribeiro, maquiadora do Salão Casa Do Divo. É sempre positivo seguir tendências, porém, é preciso saber usar as cores mais fechadas.

“Um delineado com olho smokey glam, técnica de maquiagem glamourosa, com muito brilho é uma das tendências, que pode ser usada em festas. É bem versátil, pois pode ser utilizada em todos os tipos de

olhos, valorizando o rosto. No lugar do brilho, pode-se trocar para um olhar mais preto e batom escuro nas cores roxo, vermelho ou rosa”, explica a maquiadora.

Já para o dia a dia, a aposta é uma make leve com cores suaves como marrom rosado, esfumado com uma sombra rose iluminadora. E, nos cílios, um delineado com base fina e um batom nude.

“Entre as cores tendências para a estação, estão o Marrom Rosado, substituindo os tons pêssegos, que fizeram sucesso no verão. Para os lábios, os batons com efeito mate, nude, são tendências, e podem fazer

sucesso nos tons rose e bege”, finaliza Thainá.