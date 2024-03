A princesa Kate Middleton revelou que está com câncer - Reprodução

A princesa Kate Middleton revelou que está com câncerReprodução

Publicado 22/03/2024 20:38

Olá, meninas!

Nesta sexta, uma notícia muito triste balançou os internautas no mundo inteiro. A princesa Kate Middleton, de 42 anos, anunciou que foi diagnosticada com câncer e está passando por quimioterapia. A famosa não especificou qual é o tipo de câncer que está enfrentando. Ela afirmou que foi diagnosticada em exames feitos após uma cirurgia abdominal, realizada no início do ano.

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, Kate disse que passou por meses incrivelmente difíceis, que foi um choque saber sobre a doença e que está bem, a cada dia mais forte. A duquesa de Cambridge e seus familiares estão enfrentando um período muito difícil. Só quem já passou pela doença ou teve alguém próximo que enfrentou o problema, sabe como se trata de um momento delicado.

A doença é o crescimento desordenado de células, que podem invadir tecidos ou órgãos. Dividindo-se rapidamente, estas células tendem a ser muito agressivas e incontroláveis, determinando a formação de tumores, que podem espalhar-se para outras regiões do corpo. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), no Brasil, são esperados cerca de 700 mil casos novos de câncer por ano até 2025.

Não sabemos qual é o tipo de câncer da princesa. Mas sabemos que é uma doença grave e que as possibilidades de cura são pequenas. Quanto mais rápido o diagnóstico, maiores são as chances de acabar com a doença.

“O diagnóstico precoce é fundamental na busca pela cura do câncer. Tipos comuns da doença, como os de mama, pulmão, próstata e intestino, têm chances significativamente maiores de serem solucionados quando detectados precocemente. Por isso, é essencial que as informações sobre prevenção e diagnóstico cheguem a todos”, explica o oncologista Paulo Eduardo Pizão.

O médico explica também que a prevenção do câncer não se limita apenas ao acesso a cuidados médicos.

“A prevenção envolve escolhas diárias de estilo de vida, como uma alimentação saudável, não fumar, praticar atividades físicas e moderar o consumo de álcool. Além disso, é necessário lutar contra a desinformação e os estigmas associados ao câncer. A crença de que o câncer é uma sentença de morte ou uma maldição ainda persiste em muitas comunidades. O esclarecimento e a educação são ferramentas para mudar essa percepção, mostrando que o câncer pode ser prevenido, tratado e, em muitos casos, curado”, finaliza o oncologista.