O costume de beijar os pets é comum e possivelmente prejudicial aos humanos e animais Reprodução

Publicado 18/03/2024 23:09 | Atualizado 18/03/2024 23:15

Nós já sabemos que o carinho dos nossos filhos de quatro patas, às vezes, é o melhor remédio que existe. Afinal, o companheirismo e a fidelidade são características inquestionáveis dos pets. Mas será que os famosos “lambeijos” oferecem algum risco à nossa saúde? Vamos buscar entender porque as consequências desse hábito podem ser prejudiciais para o nosso bem estar e — até mesmo o dos nossos próprios bichinhos.