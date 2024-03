Inteligência emocional é essencial para mulheres empreendedoras - Reprodução

Inteligência emocional é essencial para mulheres empreendedorasReprodução

Publicado 14/03/2024 09:00

Olá, meninas!

A inteligência emocional é crucial para mulheres empreendedoras. Ela ajuda na capacidade de identificar, entender e regular as próprias emoções, assim como as emoções dos outros. Ser mulher não é uma tarefa fácil e quando falamos sobre o mercado de trabalho isso fica ainda mais difícil. Mas com algumas dicas e seguindo algumas técnicas, é possível se destacar e empreender com sucesso. Nesse quesito, mulheres que desenvolvem a inteligência emocional vão saber lidar melhor com desafios e tomar decisões.

“Para as mulheres empreendedoras, essa competência é especialmente valiosa, pois permite lidar com as emoções e os obstáculos que surgem durante o processo de criar e desenvolver um negócio”, explica a mentora de carreira e desenvolvimento pessoal, Catia Gonçalves.

Ainda segundo a especialista, existem cinco pilares: autoconhecimento, empatia, saber se relacionar, controle emocional e automotivação. E, pensando nisso, ela separou dicas de como utilizá-los para empreender.

1) Autoconhecimento:

- Dedique tempo para refletir sobre suas próprias emoções, pontos fortes e áreas de melhoria como empreendedora.

- Reconheça seus limites e esteja ciente de como suas emoções afetam suas decisões e interações com os outros.

- Mantenha um diário de suas experiências emocionais e como elas influenciam seu desempenho empreendedor.

2) Controle Emocional:

- Desenvolva estratégias para lidar com o estresse e a pressão do empreendedorismo, como práticas de mindfulness, exercícios físicos e hobbies relaxantes.

- Estabeleça metas claras e desenvolva um plano de ação para alcançá-las, mantendo o foco e a determinação mesmo diante de desafios.

- Pratique a resiliência, aprendendo a se recuperar rapidamente de fracassos ou contratempos.

3) Empatia:

- Cultive a capacidade de entender as emoções e perspectivas dos outros, como clientes, colaboradores e parceiros de negócios.

- Ouça ativamente as necessidades e preocupações das pessoas ao seu redor, demonstrando interesse genuíno em ajudá-las.

- Adote uma abordagem colaborativa ao trabalhar com os outros, buscando soluções que beneficiem todas as partes envolvidas.

4) Saber se relacionar:

- Aprimore suas habilidades de comunicação verbal e não verbal para construir relacionamentos sólidos e eficazes.

- Desenvolva a capacidade de negociar e resolver conflitos de maneira construtiva, buscando soluções onde todos ganham.

- Esteja aberta a feedback construtivo e use-o como uma oportunidade para crescer e melhorar como empreendedora.

5) Automotivação:

- Defina uma visão clara e inspiradora para o seu negócio, alimentando sua paixão e determinação para alcançar seus objetivos.

- Celebre as conquistas ao longo do caminho, reconhecendo seu próprio progresso e o de sua equipe.

- Mantenha-se focada em seu propósito maior como empreendedora, lembrando-se do impacto positivo que você pode ter na vida das pessoas e na sociedade.