Rotina de cuidados para deixar a pele linda e saudávelReprodução

Publicado 10/03/2024 00:00

Ter uma pele linda e saudável já deixou de ser um sonho distante para muitas pessoas. E nesse quesito, a febre skincare veio para colaborar. Mas o que significa isso? Skincare é o termo em inglês para "cuidado com a pele". Trata-se de um passo a passo para manter a pele do rosto e até do corpo saudáveis. Ou seja, essa rotina de cuidados não é só para o rosto.



Muito além de uma simples limpeza ou hidratação. Esse termo se tornou uma verdadeira febre na internet e reúne também uma rotina mais saudável e até uma alimentação rica em nutrientes. Pessoas de todas as idades agora buscam repetir essas etapas e o conceito já ganhou vários adeptos. Que tal se aprofundar e conhecer diferentes tipos de skincare? Mãos à obra!



Skincare labial

A necessidade de redobrar os cuidados com a pele não é novidade, no entanto, a região dos lábios acaba sendo esquecida, principalmente, após um longo período de exposição ao sol, sal e cloro.



Dias mais secos e quentes são os grandes vilões de quem busca lábios atraentes e a hidratação é um ponto em questão.



"O sol desidrata a epiderme e pode causar algum tipo de lesão, como queimaduras e fissuras labiais, além de aumentar o risco de envelhecimento precoce e câncer. Por isso, recomendo o uso de produtos que contenham FPS acima de 30 e que sejam mais oleosos, como os lip balms. No mais, evite a exposição solar em horários de pico, beba bastante água e evite ficar molhando os lábios com saliva - ela não vai deixá-los mais hidratados", explica a dermatologista Letycia Lopes.



Uma dica é apostar em um spa labial, feito em casa, para realçar a boca. Os três passos são: esfoliar, hidratar e manter a umectação.



"Um dos sinais de ressecamento é a presença de pequenas peles que se soltam e podem dar um aspecto desconfortável e áspero. Por isso, a esfoliação tem como objetivo eliminar o excesso de queratina e as células mortas. Isso deixa os lábios mais macios e permeáveis para absorver o hidratante e outros produtos aplicados em seguida", orienta Letycia.



Skincare para pele com acne

A acne pode deixar cicatrizes e manchas. É importante saber que ela deve ser tratada sempre e a rotina de cuidados de skincare pode ser essencial para reduzir esse problema.



"Existem diversos tratamentos muito eficazes para acne. Todos se baseiam em tratar as causas, como excesso de oleosidade, combater uma bactéria implicada na doença ou mesmo um controle hormonal. Mas não há uma substância única, de uso externo, secativa, que produza resultados satisfatórios", alerta a dermatologista Ana Paula Fucci.



Conheça três dicas especiais da Dra. Ana Paula para ajudar no tratamento da acne:

1 - Normalmente é uma pele oleosa e necessita ser higienizada duas vezes ao dia, no máximo três para não ocorrer um efeito rebote.



2 - Devem ser usados sabonetes específicos, que podem ser líquidos ou em barra. Alguns contêm ácido glicólico ou salicílico, potencializando a renovação da pele.



3 - Em alguns casos, pode ser necessário o uso de loções antioleosidade para ajudar no controle.





Makes em alta

As tendências de beleza para essa temporada prometem transformar os visuais e elevar o jogo da maquiagem para outro nível. A maquiadora Juliana Xavier compartilha as principais apostas que estão ganhando destaque este ano. Confira:



Glossy Eyeshadow (sombra brilhante e glossy): Prepare-se para adicionar um toque vibrante e luminoso aos seus olhos com a tendência do glossy eyeshadow. A sombra brilhante e glossy nos olhos promete dar um visual jovial e luminoso, sendo uma aposta certeira para quem busca um look cheio de vida e modernidade.



Efeito 'Blush Draping' (contorno natural com blush): O blush ganha um novo significado em 2024 com o efeito 'blush draping'. Aplicado de forma a esculpir o rosto, cria-se um contorno natural e saudável, destacando as maçãs do rosto de maneira sutil e elegante. A super tendência para este ano é o uso de blush cremoso e líquido na maquiagem, garantindo um acabamento impecável e duradouro.



Maquiagem natural: O 'no makeup makeup' continua em alta, com um foco renovado na pele bem cuidada e no aspecto natural. A maquiagem natural é uma forte tendência para 2024, utilizando produtos mais leves e acabamentos glow para realçar a beleza natural de cada pessoa, sem pesar no visual.



Maquiagem colorida: Em contraste com a tendência da maquiagem natural, a presença das cores

vibrantes nos olhos e lábios promete trazer looks modernos, ousados e divertidos. Em conjunto com uma pele natural e luminosa, as cores vivas adicionam um toque de ousadia e personalidade à maquiagem, permitindo que cada um expresse sua individualidade de forma criativa e autêntica.





Beleza da Alma

"Ser mulher é acreditar sempre. É seguir em frente quando todos param. Acariciar e dar colo. Dividir-se em muitas sem deixar de ser uma, a mais importante! A mulher acontece, encanta, muda, nasce, floresce, cuida, cria, sente, beija, escuta, vê, brinca, brinca e brinca com a vida... E vive!" (Madre Teresa de Calcutá).