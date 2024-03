Especialista explica como se livrar dos bichinhos dentro do armário - Reprodução

Publicado 05/03/2024 23:05 | Atualizado 05/03/2024 23:13

Olá, meninas!

O terror de toda dona de casa! Sabe aqueles bichinhos que aparecem nos alimentos no armário? São verdadeiras pragas e vamos te ensinar como evitar esse problema. Esses alimentos podem ser infestados por insetos como formigas, traças e carunchos. Esses indesejáveis visitantes podem encontrar na sua cozinha um ambiente favorável para buscar seus alimentos e se reproduzirem. Para que isso não aconteça, alguns cuidados são importantes. Conversamos com a Débora Villegas Bertrán, que é personal organizer e deixou algumas dicas que vão acabar com os bichinhos dentro do armário.

“O primeiro passo é prestar atenção no supermercado. Quando a gente vai comprar o produto tem que olhar bem a embalagem e observar os cantinhos. Se a embalagem está aberta ou se já existe algum bichinho ali. São dicas importantes que podem evitar o desperdício”, explica Débora.

A especialista deixa uma dica especial e ensina como evitar esses insetos na sua cozinha. O segredo está no armazenamento!

“Atenção ao guardar embalagens abertas no armário. Muita gente usa um pregador para fechar, por exemplo. Se a embalagem tiver algum bichinho, isso pode facilitar transferir a praga para outro alimento. O ideal é guardar em potes. Podem ser potes de rosca, de vidro, o importante é que estejam bem fechados. Isso já evita que a praga circule de uma embalagem para outra. E a dica de ouro é colocar uma folha de louro seca dentro do pote. Isso vai ajudar a afastar os bichinhos”, ensina.

Confira as dicas completas da especialista:

Como evitar formigas

- Não deixar restos de alimentos espalhados pela casa.

como solucionar

- Descobrir o foco da infestação e limpar aplicando algum tipo de produto ou utilizar uma placa plastica depois do local estiver esterilizado.

Como evitar traças

- Não guardar caixas de papelão e papéis desnecessários no armário de casa

Como solucionar:

- Utilizar 2 ou 3 folhas de louro em um saco de organza.

- Utilizar alguns cravos da índia em sacos de organza.

- Substituir as caixas de papéis e madeira por caixas plásticas.

Como evitar bichinhos de banheiro

- Não deixar cabelos e restos de pele no ralo do banheiro

Como solucionar:

- Limpar o ralo com frequência, utilizando bicarbonato com água fervendo

Como evitar moscas de fruteira

- Higienizar as frutas e fruteira

- Equilibrar o peso das frutas dentro da fruteira

- Ter uma fruteira ventilada

- Saber o tempo de maduração das frutas

Como solucionar:

- Cortar os talos das frutas, como por exemplo, a banana

- Colocar papel alumínio no bico das frutas para evitar secreção

Como evitar carunchos

- Manter os armário limpos

- Tomar cuidado na compra dos alimentos

- Utilizar potes com vedação

Como solucionar:

- Utilizar 1 folha de louro dentro de cada pote no armário