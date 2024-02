Denúncias sobre casos de tráfico de crianças e adolescentes nas Ilhas de Marajó também se tornaram virais - Reprodução

Publicado 27/02/2024 21:30 | Atualizado 27/02/2024 21:48

A exploração sexual de crianças e adolescentes no Marajó, no Pará, voltou a viralizar nos últimos dias. Isso por conta da apresentação da cantora evangélica Aymée, em um Reality, com uma música fazendo um alerta sobre esses terríveis casos na região. Na música “Evangelho de Fariseus”, a cantora denunciou de forma corajosa esse drama e emocionou a plateia. O vídeo foi compartilhado por muitos internautas e gerou a reação de algumas autoridades, que prometem investigar.

Denúncias sobre casos de tráfico de crianças e adolescentes nas Ilhas de Marajó também se tornaram virais. O país inteiro se sensibilizou com a realidade dessas crianças. Mas o que está sendo feito para ajudar essas crianças?

Infelizmente a situação no Pará não é isolada. Diariamente são diversos casos de abusos no país todo. As crianças sofrem exploração em várias regiões e classes. De 2015 a 2021 foram registrados mais de 200 mil casos de violência contra crianças e adolescentes no Brasil.

“Os dados são alarmantes. De cada 5 meninas, uma será abusada sexualmente. Esse tema está em evidência por conta da música, mas não podemos deixar isso cair em esquecimento. O esquecimento favorece esse e inúmeros outros crimes contra as crianças” explica Maura de Oliveira, escritora e embaixadora do combate à exploração sexual infantil.

É responsabilidade da sociedade cuidar das crianças. Diversas leis de proteção garantem isso. Mas essa tragédia ainda se repete. E o abuso sexual infantil deixa marcas profundas.

“Muitas crianças que foram abusadas chegam para o tratamento se sentindo culpadas. Principalmente porque o abuso sexual, na maioria das vezes, é praticado por alguém próximo, uma pessoa em que a criança confia. A melhor maneira de evitar esse tipo de crime é ensinar as crianças. Ensinar sobre os cuidados com o corpo e o respeito. A informação é fundamental”, destaca a psicóloga Jenifer Paixão.