Dicas valiosas para tratar e evitar a retenção de líquidosReprodução

Publicado 26/02/2024 20:28 | Atualizado 26/02/2024 20:47

Olá, meninas!

A retenção de líquidos pode causar desconforto em diferentes partes do corpo, como pés, tornozelos, pernas, mãos e abdômen. Esse problema acontece quando há um acúmulo excessivo de água nos tecidos do organismo, resultando em sensação de peso, inchaço e dor. A retenção também pode provocar edemas visíveis, deixando a pele mais brilhante e sensível devido ao acúmulo localizado.

Existem muitas causas possíveis, incluindo desequilíbrios hormonais, problemas renais ou cardíacos, gravidez, problemas circulatórios, uso de certos medicamentos e hábitos de vida sedentários. Esse acúmulo pode trazer prejuízos para a saúde, por isso é fundamental cuidar da hidratação adequada e buscar orientação médica em casos persistentes.

"Pequenas mudanças no estilo de vida, como a prática regular de atividades físicas, tratamentos adequados e uma alimentação saudável, podem ajudar a prevenir e tratar o problema", declara a fisioterapeuta Renata Taylor, da HTM eletrônica.



Além de prestar mais atenção na rotina, algumas técnicas não invasivas, como a drenagem linfática, podem ajudar e muito no tratamento de quem já sofre com sintomas. Renata explica, a seguir, alguns dos principais hábitos para evitar a retenção de líquidos, com opções simples e acessíveis. Confira:

Beba água

A ingestão regular de água é essencial para o bom funcionamento do organismo, já que o corpo é 70% composto por líquidos. Beber água ajuda a limpar o corpo e eliminar toxinas, combatendo os inchaços. Outras bebidas, como chás e sucos, também têm efeito diurético. A prática deve ser incentivada desde a infância para que se torne um costume ao longo da vida. Para adultos, é recomendado carregar uma garrafa de água e usar lembretes ou aplicativos para estimular a hidratação adequada. São necessários pelo menos 2 litros diários.

Tenha uma alimentação balanceada

Uma alimentação balanceada resulta em uma boa qualidade de vida e disposição para as atividades diárias. No entanto, algumas comidas podem causar ou piorar o inchaço. Alimentos ricos em sal, como embutidos, enlatados, molhos industrializados e fast foods, fazem o corpo reter mais água. Sempre que puder, opte por uma alimentação mais natural. Mas não precisa abandonar de vez as gostosuras; é possível consumir alimentos pouco saudáveis de vez em quando, sem comprometer a dieta. O importante é manter o equilíbrio para evitar outros problemas de saúde.

Pratique exercícios

A prática regular de exercícios físicos é uma das melhores maneiras de combater a retenção de líquidos, já que ajuda a estimular a circulação sanguínea e linfática, promovendo a eliminação de toxinas e excesso de líquidos retidos nos tecidos. Logo, reduz o risco de inchaço e outros problemas relacionados à má circulação. Por isso, é importante que as pessoas incluam exercícios físicos em sua rotina diária, sempre com acompanhamento profissional adequado para evitar lesões e maximizar os benefícios à saúde.