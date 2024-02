Cuidadora foi presa em flagrante após bater em uma criança autista na Zona Norte do Rio - Reprodução

Publicado 21/02/2024 08:00

Um caso terrível deixou todos chocados na última semana. Uma cuidadora foi presa em flagrante após agredir um menino autista, de 11 anos, na Zona Norte do Rio. A mãe da criança, que já suspeitava das agressões, conseguiu comprovar o crime após assistir imagens de uma câmera de segurança que estava instalada na casa. Nas imagens, em um dos momentos, a suspeita aparece dando uma cotovelada na criança.

Infelizmente esse não é um caso isolado. Já tivemos vários episódios de agressões envolvendo idosos, crianças. Mas como é possível reduzir e proteger essas pessoas?

“Crianças e idosos estão mais vulneráveis e expostas à esse tipo de crime. O primeiro passo é a conscientização e a busca por informações. As pessoas devem ter consciência dos seus direitos e denunciar os casos de agressões e abusos. Nesse caso, pelas pessoas próximas, já que muitas vezes essas pessoas não têm condições de pedir ajuda”, explica o advogado Thiago Loyola.

É importante ter consciência que existe um sistema jurídico ao nosso favor. As leis e regras que podem proteger essas pessoas, além dos estatutos da criança e do idoso. Por isso, se um pai ou uma mãe desconfiar de alguma situação e observar que existe algo estranho na conduta desse profissional, ele pode e deve pedir ajuda.

“Entre as consequências para quem comete um ato como esse, que pode sim ser caracterizado como um crime, existem várias punições. Como a suspensão das atividades profissionais, cassação do registro profissional do agressor e até o pagamento de indenização”, ressalta o advogado.

Esse é um tipo de caso sério e muito triste, que precisa ser denunciado. E para o responsável por uma criança ou idoso que está desconfiando ou observando algo diferente da rotina, o advogado faz um alerta.

“Para constatar esse fato é fundamental reunir provas. Isso pode ser caracterizado como tortura e agressão. Mas é preciso comprovar. E como isso pode ser feito? A gravação é uma ferramenta muito importante. Hoje existem equipamento acessíveis que podem ser embutidos em móveis, objetos. Além disso é possível ter a prova testemunhal, através de uma denúncia, um relato e também na análise das marcas físicas”, finaliza Thiago.