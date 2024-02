Alessandra Negrini, Claudia Raia e Carolina Ferraz já falaram abertamente sobre idade e menopausa - Reprodução

Alessandra Negrini, Claudia Raia e Carolina Ferraz já falaram abertamente sobre idade e menopausaReprodução

Publicado 17/02/2024 11:30

Olá, meninas!

A menopausa pode ser definida como o período de vida em que a mulher deixa de menstruar, finalizando o ciclo reprodutivo. Isso todo mundo já sabe, não é mesmo? Mas o que no passado era definida como uma fase difícil e perturbadora, hoje também pode ser sinônimo de vitalidade, saúde e felicidade.

Muitas artistas lindas e empoderadas já falaram abertamente sobre essa fase e dão dicas sobre o processo da menopausa. Alessandra Negrini, atriz, já declarou estar muito melhor aos 50 anos, que prefere viver o agora, com mais responsabilidade em suas escolhas. A atriz Claudia Raia surpreendeu muita gente ao surgir grávida aos 55 anos em plena menopausa, a atriz falou que fez um caminho de vida saudável e colheu o bônus desse estilo engravidando aos 55 anos. Já a atriz Carolina Ferraz entrou na menopausa aos 51 anos, e disse estar nessa fase muito mais disposta do que antes. Carolina também lembrou que a sociedade deve normalizar a vida de mulheres maduras.

Segundo números divulgados pela OMS (Organização Mundial da Saúde), até 2030, serão 1 bilhão de mulheres atravessando a menopausa. O Brasil tem hoje aproximadamente 29 milhões de mulheres entre climatério e menopausa, o que totaliza 27,9% da população feminina brasileira, em pesquisas do IBGE.

A menopausa geralmente acontece entre 45 e 55 anos e ainda é delicada para muitas mulheres, seja por falta de conhecimento ou falta de diálogo sobre o assunto. O processo costuma ser desafiador para as mulheres 40+ por envolver sintomas físicos e emocionais, mas que pode se tornar um período de qualidade de vida com prevenção, informação, apoio dos familiares, amigos e assistência médica especializada.

Para atravessar esse período com equilíbrio e bem-estar, é crucial adotar algumas práticas saudáveis. Além disso, é importante mostrar que a menopausa pode ser vivida sem contratempos. “A mulher precisa antes de tudo de persistência, pois os sintomas podem se tornar cada vez mais incômodos e intensos, mas com exercícios, alimentação adequada, suplementação natural e reposição hormonal, é possível viver bem”, explica a ginecologista e diretora clinica da Plenapausa, Natacha Machado.

Confira abaixo seis dicas para conquistar uma menopausa saudável, introduzindo hábitos simples para ter conforto e bem-estar:

- Exercícios físicos regulares, principalmente musculação;

- Alimentação saudável;

- Reposição do sono;

- Técnicas de respiração;

- Acompanhamento médico especializado;

- Tratamentos fitoterápicos.

