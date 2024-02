Famosas como Isis Valverde, Duda Beat e Manu Gavassi já declararam que são adeptas de peças compradas em brechós - Reprodução

Publicado 15/02/2024 20:52

Olá, meninas!

Já faz tempo que comprar em brechó deixou de ser algo “brega”, não é mesmo? Eles são uma opção barata, sustentável e um estilo cheio de originalidade para muitas pessoas. Inclusive, algumas famosas já declararam que são adeptas e costumam comprar e escolher peças em brechós, como Isis Valverde e Manu Gavassi. E essa prática vai muito além da questão do preço, isso reflete uma preocupação com o consumo consciente. Iniciativa importante e necessária no mundo inteiro.

“As pessoas estão perdendo a resistência de adquirir itens de segunda mão, os brechós ajudam a prolongar o uso das roupas e todo mundo sai ganhando”, explica Manu Farias, dona do Brechó Fashion Carioca.

E comprar em brechós não contribui apenas para a economia, o que já é de grande ajuda. Mas ajuda a transformar a moda, ou seja, por várias vezes as tendências vão e voltam. Essas compras oferecem benefícios individuais, como peças únicas e acessíveis, mas também desempenham um papel importante na transformação da indústria da moda em direção a práticas mais sustentáveis, conscientes e diversificadas.

“Segundo estudos, a produção têxtil é uma das quatro indústrias que mais consomem recursos naturais, gastos com água e utilização de produtos químicos. Isso impacta de forma direta no meio ambiente. Por isso gosto de dizer que não existe peça mais sustentável do que aquela que já existe. Se a gente reutilizar, contribui para um mundo melhor”, finaliza Manu.

A importância dos brechós

Os brechós têm um papel significativo em várias esferas, contribuindo de maneiras importantes para a sociedade, economia e meio ambiente. Como sustentabilidade ambiental, promovendo-a ao estender a vida útil das peças de roupa, assim, reduzindo a necessidade de novas produções e diminuindo os resíduos.

Além da sustentabilidade, os brechós passam a ser uma alternativa acessível para pessoas que buscam roupas de qualidade e com preços mais baixos. Diversidade de estilos, já que são peças que vêm de várias pessoas, tendo de tudo um pouco. E a redução de consumo desenfreado também é uma das vantagens, já que essas lojas promovem a reutilização das peças e incentivam um consumo consciente e responsável.

Em resumo, os brechós não apenas oferecem benefícios práticos, como roupas acessíveis e sustentáveis, mas também desempenham um papel crucial na promoção de valores sociais e ambientais mais amplos.