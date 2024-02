Bloco das Divas desfila nesta segunda com enredo sobre empoderamento feminino - Reprodução

Bloco das Divas desfila nesta segunda com enredo sobre empoderamento femininoReprodução

Publicado 12/02/2024 08:00

Olá, meninas!

Nesta segunda-feira (12/02), a partir das 14h, o Bloco das Divas vai arrastar uma multidão de foliões levantando a bandeira do empoderamento feminino. A concentração acontece na Orla do Recreio dos Bandeirantes, no Posto 10.

Esse ano tenho o prazer de ser a primeira rainha oficial do Bloco e aceitei o posto com muito orgulho. Vamos fazer uma festa linda e animada, recheada de mulheres fortes, distribuindo amor pelo carnaval e pela cultura.

Criado em 2013, o grupo é formado por mulheres e nasceu da vontade de resgatar a realização de eventos culturais no carnaval protagonizados só por mulheres. Reunindo somente mulheres no trio elétrico e na direção, o cortejo é voltado para a família, em um ambiente de respeito a diversidade, com o lema “Toda mulher é uma diva do seu jeito, na sua essência, na sua personalidade, na sua força e resistência”.

Esse ano, o bloco enaltece a força e competência das mulheres, dedicando o carnaval àquelas de todas as idades, raças, tons de pele, manequins, características e personalidades, que são protagonistas de suas próprias histórias.

O grupo reúne Rainha da Melhor Idade, Rainha Plus Size, Rainha Down, Rainha Cadeirante, Rainha Negra, Musa do Bloco, Musa Fitness e a novidade - Rainha Oficial do Bloco.

Você não pode perder essa festa linda e empoderada!