Look para curtir o Carnaval - Divulgação

Look para curtir o CarnavalDivulgação

Publicado 11/02/2024 00:00

A época mais colorida e brilhante do ano enfim chegou! O Carnaval é tempo de alegria, festa e muito samba no pé. Mas também é um período para colocar o estilo e a originalidade nas ruas. Os blocos estão cheios de fantasias divertidas e looks carregados de glitter, sensualidade e criatividade. E você, já preparou a sua roupa para curtir a festa?



"Quando falamos em Carnaval e tendências, a ideia é sempre mais e mais! Este ano, os estilos mais bombados são os tops diferenciados como de luva, inspirado no look usado por Beyoncé em sua turnê. Além dos looks metalizados, que atualmente aparecem tanto nas fantasias, quanto nas roupas que podem ser usadas em festas", explica Mariana Moreno, consultora de estilo e influenciadora.



E não são só as roupas as estrelas da folia. Os acessórios para completar o look de Carnaval são fundamentais. Vale apostar em itens originais e alegres.



"As joias de corpo aparecem cada vez mais na folia. Podem ser com brilhos, miçangas mil e muitos pingentes. Aquelas que imitam saias e franjinhas estão super em alta", finaliza Mariana.





Dicas para customização de roupas e abadás



O uso dos abadás é uma espécie de ingresso para ter acesso às festas e aos bloquinhos nas ruas. Mas a peça fica bem mais estilosa quando colocamos o nosso toque especial, não é mesmo? Pensando nisso, o professor do curso de Design e Moda da Estácio André Abrahão separou algumas dicas para customizar a peça.



1 - Escolha miçangas, paetês metalizados, pompons, rendas ou outros elementos que ajudem a personalizar a customização da sua blusa. Os acessórios dependem do estilo de cada folião. Caso queira algo mais romântico ou casual.



2 - Tenha cuidado ao interferir nessa peça. Lembrando sempre qual o tipo de festa, para não comprometer a diversão.



3 - Somando a tudo isso, temos o aspecto visual, como maquiagem e cabelo. Lembre-se sempre que o momento tem como foco a diversão. Então, não comprometa o seu conforto, para que tudo ocorra da melhor forma possível.



Maquiagem para aproveitar o Carnaval



A beauty specialist Priscilla Penteado listou quatro dicas para você arrasar no seu visual no evento mais popular do Brasil.



Brilho e glitter: Adicione brilho e glitter ao seu cabelo e maquiagem para capturar o espírito festivo do Carnaval. Você pode usar gel com glitter para o cabelo e sombras brilhantes para os olhos.



Cores vibrantes: Opte por cores vibrantes e neon em sua maquiagem, como sombras de olho coloridas, delineador brilhante e batons ousados. Isso vai garantir que você se destaque na multidão.



Acessórios divertidos: Utilize acessórios temáticos, como tiaras de flores, penas ou mesmo adereços brilhantes para o cabelo. Eles adicionam um toque festivo instantâneo ao seu visual de Carnaval.



Fixadores de maquiagem: Certifique-se de usar fixadores de maquiagem para garantir que seu visual permaneça impecável durante toda a celebração. Com o calor e a agitação do Carnaval, é importante manter sua maquiagem intacta.





Beleza da Alma



"Viver é a coisa mais rara do mundo. A maioria das pessoas apenas existe".

(Oscar Wilde)