Saiba como evitar os piolhosReprodução

Publicado 05/02/2024 21:08

A temporada de volta às aulas é a época em que as crianças estão empolgadas com os reencontros com os amiguinhos e professores. É hora de retomar a rotina, uma fase muito divertida e importante na vida dos pequenos. Mas, justamente nessa fase, surge também uma preocupação recorrente para os pais: os indesejados piolhos. Mas não se desesperem! Embora seja um transtorno comum durante a idade escolar, é possível adotar medidas simples para prevenir o problema.

Os piolhos são transmitidos através do contato direto. É possível pegar encostando a cabeça na de outra pessoa. Além disso, emprestar objetos de uso pessoal também pode ser um risco, como pentes e escovas de cabelo, prendedores e bonés, por exemplo, podem proporcionar a disseminação da doença.

A pediculose da cabeça (piolhos) é muito comum em crianças em fase escolar. E muita gente não sabe, mas algumas crianças não sentem a coceira característica causada pelo piolho, o que pode favorecer a disseminação. Outro ponto importante é que a transmissão do piolho não está relacionada com falta de higiene.

"Com o retorno às aulas, observamos um aumento nos casos de pediculose, o termo científico para piolhos, nos consultórios pediátricos. Esses parasitas estão presentes em todas as creches e escolas, e não há um tratamento preventivo eficaz para o problema”, destaca o pediatra Antonio Turner, da Lupin/MedQuímica.

O médico explica que o tratamento se tornou mais desafiador, “Pois os piolhos desenvolveram resistência a medicamentos, shampoos e loções capilares. Algumas inclusive podem causar alergias e são tóxicas”, destaca. Para ajudar a tratar ou prevenir o transtorno, o pediatra compartilhou algumas recomendações. Confiram!

- Realize frequentemente a inspeção da cabeça das crianças;

- Evite compartilhar objetos que tenham contato com a cabeça;

- Utilize pentes regularmente;

- Prefira cabelos presos na escola.

- Para o tratamento, a indicação é procurar loções certificadas e produtos recomendados por pediatras.

