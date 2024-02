Apresentadora Regina Casé teve uma lesão na córnea após colocar cílios postiços - Reprodução

Publicado 31/01/2024 21:19

Olá, meninas!

Na última semana, a atriz e apresentadora Regina Casé, contou aos fãs através de suas redes sociais que passou por um grande susto e sofreu uma lesão grave na córnea no final de 2023 por conta do uso de uma cola de cílios postiços.

A artista explicou em um vídeo que o episódio foi bastante assustador, “Participei de um evento e foi aplicado uma cola de cílios. Tomem muito cuidado com isso, que entupiu todas as saidinhas, meu olho parou de lubrificar e um pedaço da cola ficou na córnea. Tive uma lesão química”, contou Regina.

Mas como isso pode acontecer? Quais são os riscos de usar esse tipo de acessório? Conversamos com o oftalmologista Daniel Puertas, diretor do Hospital do Olho de Duque de Caxias. Ele explicou sobre as consequências da lesão que afetou a apresentadora e destacou os cuidados na hora de usar o acessório.

“Infelizmente esse tipo de lesão na superfície ocular é muito comum. Mas quando existe um acompanhamento adequado, o paciente pode ficar 100% reestabelecido. Devemos ter cuidado não só com produtos relacionados aos cílios, mas produtos usados para cabelos também, que são muito abrasivos. Por isso busque por profissionais adequados para realizar o procedimento e produtos certificados. É um quadro muito doloroso, pois é uma área com muitas terminações nervosas. Mas com o acompanhamento correto e o tratamento com o oftalmologista, grande parte das lesões podem ser revertidas em cerca de 7 a 14 dias e na maioria dos casos não deixa nenhum tipo de sequela”, explica o Dr. Daniel.

Especialista na área, Carina Arruda, que é diretora técnica da MyLash e especialista em alongamento de cílios, apontou algumas dicas importantes antes de colocar os cílios postiços.

"Quando a gente utiliza o cílio postiço, que é de autoaplicação, existem alguns riscos. Algumas regras devem ser seguidas, como por exemplo, o uso máximo é de 24 horas. Também é preciso lavar o acessório antes e o ideal é não reutilizar, para não acumular bactérias. Algumas pessoas negligenciam o uso dos cílios. Sempre destaco que é importante fazer esse tipo de procedimentos com um profissional capacitado", explica Carina.