Jojo Todynho e Paolla Oliveira nos ensaios técnicos do carnavalReprodução

Publicado 27/01/2024 09:00

Olá, meninas!

Estamos na contagem regressiva para o carnaval e os ensaios das escolas de samba estão a todo o vapor. Como acontece todos os anos, as musas, rainhas e passistas roubam a cena e esbanjam alegria e glamour na preparação para o desfile.

Algumas artistas são destaque nesse quesito, como é o caso de Jojo Todynho, que esse ano será musa da Mocidade Independente de Padre Miguel. A artista está se destacando nos ensaios técnicos da escola e vem arrasando na Sapucaí com muita simpatia, beleza e samba no pé. Muito querida pelo público, ela que já tem uma coleção de fãs, se tornou um verdadeiro ícone do carnaval 2024 e conquistou os foliões.

Outra queridinha da folia carioca é Paolla Oliveira. Como em todos os anos, a artista também ganhou destaque dos ensaios. A rainha de bateria da Grande Rio vem desfilando o corpão e mostrando um samba no pé de tirar o fôlego. A atriz, que desde o ano passado vem sendo alvo de críticas e ataques sobre seu corpo, não se deixou abater e se tornou um símbolo da beleza feminina e da luta contra a ditadura do corpo. Paolla está encantando o público, esbanjando carisma e amor pelo carnaval.

Mas o que é preciso para ser uma musa do carnaval? Conquistar o público e arrasar na avenida não é tarefa fácil. Sem contar que esse posto exige muita responsabilidade e carisma, por representar a escola de samba e toda uma comunidade. Musas, rainhas, todas precisam passar ser apaixonadas pelo carnaval.

“Para ser musa é importante conhecer e gostar da escola de samba, saber dizer no pé, e entender que o samba brasileiro é expressão artística, portanto, traz muitas responsabilidades. Toda vez que a passista samba no asfalto ela diz um tipo de gramática que remonta a própria luta pela liberdade corporal. A beleza está em todo tipo de corpos e, sobretudo, no amor pela dança e pela festa”, destaca Fábio Fabato, pesquisador cultural e enredista da Mocidade.

Para Fábio, que há anos participa e estuda o carnaval, existem alguns quesitos básicos, muito importantes para aquelas que desejam se tornar verdadeiras musas do carnaval.

“Uma musa precisa aprender o samba, cantar com paixão. Não pode deixar de frequentar os ensaios e se aproximar e gostar da comunidade. Além disso, é preciso entender que a escola de samba é um produto coletivo e que a musa é parte do todo”, finaliza Fábio.