Dicas para curtir o carnaval com saúde e bem-estarReprodução

Publicado 23/01/2024 08:00

Olá, meninas!

Estamos na contagem regressiva para o carnaval. Mas, além de garantir a fantasia e o glitter, o mais importante é se preocupar com a saúde e o bem estar nos dias de folia. Para ajudar nessa preparação para o carnaval, conversamos com a médica Heloísa Rocha, que é referência em terapia ortomolecular. Ela deixou todas as dicas para manter a beleza e a saúde nesse período. Confiram!

1 - Proteção para a pele: evitar a exposição ao sol e usar protetor solar e óculos de sol. Filtros com FPS de, no mínimo, 30, com proteção UVA e UVB, aplicando na pele a cada duas horas.

2 - Proteção para a área dos olhos: a área dos olhos é a região que indica os primeiros sinais de envelhecimento da pele, pois está em constante movimento. Além disso, é uma região que tem grande contração muscular por causa da alta luminosidade da estação. A dica especial para manter essa área hidratada e bonita é misturar pomada para assaduras com óleo de coco e aplicar duas vezes ao dia. Além de hidratar, vai ajudar na recuperação da região dos olhos, diminuindo as rugas.

3 - Hidratação da pele: após a exposição à água salgada do mar, ao cloro da piscina e ao calor, procure sempre hidratar a pele do corpo após o banho. Coloque algumas gotas de óleo de amêndoas no seu creme de hidratação diário e acrescente uma ampola de vitamina C para regeneração celular. Além de proteger também prolonga o bronzeado.

4 - Hidratação do corpo: as temperaturas mais quentes exigem uma hidratação redobrada. Para repor água no organismo, especialistas recomendam que seja ingerido diariamente uma média de 35 ml de água por quilo de peso corporal. Ou seja, uma pessoa com 75 kg, deve consumir cerca de 2,6 litros de água por dia. Outras opções são água de coco e sucos de fruta in natura. No verão, melancia, melão, uva e abacaxi são ótimas opções de sucos. Use também chás gelados refrescantes como de camomila, capim cidreira e erva doce.

5 - Dieta equilibrada e saudável: consumir alimentos ricos em antioxidantes, como legumes, verduras, saladas, cereais, sopas frias são ótimas opções! Evite gorduras, frituras e comidas pesadas e de difícil digestão nesse tempo de maior calor. Evite também bebidas alcoólicas e café em excesso. Alimentos ricos em licopeno como cenoura, batata doce, espinafre e beterraba estimulam a produção de betacaroteno, ajudando na produção de melanina.

6 - Atividade física: manter seu corpo ativo é sempre uma forma de estar saudável. O tempo agradável do verão estimula as atividades ao ar livre como caminhadas e as aquáticas, porém não devemos esquecer da musculação que é necessária para a manutenção da nossa massa muscular para cumprirmos as exigências do nosso dia a dia. Além disso, é importante manter o nosso corpo em boa forma em um período do ano que ele se encontra mais exposto.

7 – Sono em dia: sempre remover a maquiagem antes de dormir e aplicar cremes com antioxidantes como vitamina C e vitamina E, pois eles estimulam a reposição e regeneração celular. Dormir no mínimo 6 horas seguidas por dia. Ao acordar, para cuidar da pele do rosto, aplicar compressas de chá de camomila gelado por 10 minutos. O chá tem ação anti-inflamatória graças a

presença de azuleno e alfa bisabolol.

8 – Cuidados com os pés: os pés ficam muito "castigados" durante a folia do carnaval. Para ter cuidados extras com eles, a dica é usar esfoliantes no banho para a pele ficar mais macia e usar hidratantes com aloe vera e camomila para ajudar a evitar o ressecamento e promover relaxamento.