Santuário Cristo Redentor arrecada doações para famílias atingidas pelas chuvasReprodução

Publicado 15/01/2024 21:59

O Santuário Cristo Redentor e a Paróquia São José da Lagoa se unem mais uma vez para arrecadar doações para a população atingida pelas chuvas no Rio de Janeiro.

Quem puder ajudar, as doações de alimentos, água, roupas e itens de higiene pessoal e limpeza podem ser entregues na Paróquia São José da Lagoa (Avenida Borges de Medeiros, 2735, Lagoa). Quem não puder doar presencialmente pode colaborar com a quantia que puder através do PIX (CNPJ: 33.593.575/0388-63), que será revertida em doações.