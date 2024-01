É fundamental redobrar os cuidados de proteção da pele no verão - Reprodução

É fundamental redobrar os cuidados de proteção da pele no verãoReprodução

Publicado 10/01/2024 09:00

Olá, meninas!

É fundamental redobrar os cuidados de proteção da pele nessa época do ano. Os dias mais quentes se tornaram uma rotina e nas ruas muita gente já está sofrendo com o calorão. Mas como reforçar a proteção e manter a pele segura nesse verão?

“Tomar sol todos os dias não faz mal, pelo contrário tomar sol de maneira adequada nos traz benefícios. Claro que a exposição direta e contínua pode causar danos como aumento de rugas, envelhecimento precoce da pele e aumento do risco de câncer de pele. Mas o sol é a principal maneira do corpo produzir a famosa vitamina D, de grande importância para nossa saúde geral e tem relação direta com nosso humor, a saúde osteomuscular e até mesmo sistema imunológico”, explica o dermatologista Felipe Chediek.

Ter a pele bronzeada não é sinônimo de pele saudável. “Ao contrário do que muita gente pensa bronzeado dourado não é saudável. Esse que é o desejo de muitas pessoas pode representar, na verdade, um perigo para a saúde da pele. Evite se expor ao sol entre 10 e 16h porque nesse horário há maior índice de radiação ultravioleta e assim, maiores serão os danos”, explica o médico Franklin Veríssimo.

Mas quais são, afinal, os cuidados para antes de tomar sol, além do protetor solar? Os especialistas destacam dicas importantes para manter a pele protegida nesse verão. Confiram:

- Criar o hábito de usar protetor solar regularmente, associar a uso de boné ou chapéu, óculos de sol ou roupas com fator de proteção sempre são bem vindos.

- Beber muita água e ter cuidado com os horários em que a radiação é maior.

- O filtro solar não é uma permissão para a exposição ao sol. Ele é sim um grande aliado. A recomendação é utilizar filtro com FPS 30 ou maior; e para as crianças ou pessoas que possuem pele mais sensível, FPS de no mínimo 50.

- A reaplicação do filtro solar é muito importante ao longo do dia. Não deixe para aplicar o filtro quando chegar na praia ou piscina, por exemplo. O ideal é aplicá-lo cerca de 20 minutos antes de se expor ao sol, para dar tempo de ser absorvido e começar a agir. Também devemos reaplicar o filtro solar a cada 2 horas ou após se molhar ou suar muito.

- Os cuidados com a pele devem seguir após tomar sol. É sempre bom usar um hidratante na pele, sendo o melhor momento logo após o banho, este evitar ser quente e prolongado. Cuidado com agentes esfoliantes, pois a pele pode estar mais sensível a depender do tempo de exposição solar. Se exagerou e está muito avermelhada pode-se se usar agentes calmantes como água termal e cremes para queimadura.