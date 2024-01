Sheron Menezes exibe bumbum de fio-dental após pedido de fã - Reprodução / Instagram

Publicado 05/01/2024 09:00

Olá, meninas!

A atriz Sheron Menezzes provocou muitos suspiros dos fãs aos postar fotos exibindo o corpão com tudo nas férias no final do ano. A artista, que completou 40 anos em novembro, está em uma ótima fase e esbanja beleza e simpatia. Em reposta para um fã que pediu fotos de seu bumbum, ela publicou imagens em que aparece de biquíni e de costas na piscina de um hotel em Porto de Galinhas.

Mas qual é o segredo do corpão de Sheron? A artista é adepta de uma nova tendência de malhação, a técnica BURN, uma abordagem reconhecida por promover transformações corporais em um curto período de tempo. E quem explica para a gente como isso funciona é o personal trainer da atriz, Guilherme Guedes.

“É um método eficaz que vai além das práticas convencionais, desenvolvida para ajudar na definição do corpo, perda de peso, melhoria do condicionamento físico e ganho de força muscular. Em uma abordagem dinâmica, incorpora movimentos variados com o uso de cordas, pesos e pulos de caixas, proporcionando resultados notáveis. Mas é bem diferente de modalidades como crossfit, treino funcional, cardio ou treino de força convencional”, explica Guilherme.

A prática é uma ótima opção para quem deseja correr atrás do prejuízo das festas de fim de ano, e buscam resultados para o aguardado Carnaval. Como é o caso da estrela Sheron Menezzes, que foi reconhecida como a mulher mais sexy do mundo em 2023 e desfilou pela Portela.

Gostaram das dicas? Aguardo vocês no meu programa na TV Band, o Vem Com a Gente, de segunda a sexta a partir das 13h30. E também no meu Instagram @gardeniacavalcanti