Publicado 03/01/2024 09:00

A influenciadora digital Jéssica Beatriz Costa, de 29 anos, filha do cantor Leonardo, revelou através de seus stories no Instagram, que passou por complicações após uma abdominoplastia. Ela contou que perdeu muito sangue durante o procedimento e precisou de uma transfusão. A jovem revelou ainda que precisou retornar ao centro cirúrgico devido às complicações.

"Vivi mais um milagre de Deus na minha vida. Prometo que depois vou contar em detalhes tudo que aconteceu. Mas para quem não sabe, fiz abdominoplastia, tive que tomar sangue, voltei para cirurgia de novo. Não foi fácil, mas estou feliz de estar bem", disse a filha de Leonardo.

A influenciadora também relatou o que sentiu nos momentos após a cirurgia. "Pensei que fosse durar muito tempo esse meu estado de não ter força para fazer nada. Eu só dormia. As pessoas vinham me visitar e eu estava como vegetativa... Sem fazer nada, sem vontade de nada, aquela coisa bizarra", declarou.

De acordo com o cirurgião plástico Fernando Lamana, especialista em mama e contorno corporal, a equipe médica deve estar sempre atenta para a necessidade de uma transfusão de sangue em procedimentos deste tipo.

“A cirurgia de abdominoplastia, frequentemente associada a lipoaspiração, é um procedimento tradicional e consagrado na cirurgia plástica, mas que envolve perda sanguínea. Sabemos que a cada litro de gordura lipoaspirada o corpo perde cerca de 300 ml de sangue. Por isso sempre devemos estar preparados para a possibilidade de transfusão sanguínea a um paciente em pós-operatório de lipoaspiração, ainda que isso seja raro”, afirma o cirurgião, que é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.

