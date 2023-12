Dicas para manter o estilo nas festas de final de ano, mesmo nos dias mais quentes - Reprodução

Publicado 30/12/2023 09:00

Olá, meninas!

Com as altas temperaturas marcando presença e as comemorações de final de ano, desfrutar de festas de réveillon e confraternizações pode se tornar um desafio quando se trata de manter o estilo até o fim do evento. No entanto, é possível não apenas enfrentar o calor, mas também garantir que o visual permaneça deslumbrante até o último minuto da celebração.

“Falando sobre as festas que acontecem durante o verão, ao escolher a produção, é fundamental levar em conta o contexto em que acontecerá o evento - se o ambiente será aberto ou fechado, horário e previsão do tempo, por exemplo-, para que as escolhas estejam adequadas e permitam que os convidados se sintam confortáveis”, explica Paula Raimo, especialista em festas do Casar.com.



Em busca da escolha ideal para este momento, destacamos sugestões valiosas para escolher os looks e penteados ideais para a ocasião. Confira:

1. Tecidos leves e modelagens fluidas: Opte por roupas feitas de tecidos como chiffon, seda, linho e lã fria que são leves e permitem a respiração da pele. Além disso, modelagens soltas e confortáveis são ideais para permitir a circulação de ar.

2. Cores claras e estampas leves: Cores mais claras refletem a luz do sol e ajudam a manter a temperatura corporal. Estampas delicadas também são uma ótima opção.

3. Acessórios leves e minimalistas: Prefira os acessórios mais leves e minimalistas para complementar o look sem adicionar muito calor. Leques delicados podem ser uma ótima opção de acessório para se refrescar durante o evento também.

4. Brilho e festas – tudo a ver: O calçado é essencial para criar um look fashion e cheio de estilo. As sandálias com elementos que brilham são ótimas apostas para as festas, trazendo muito glamour ao visual. As sandálias de salto trazem mais elegância, sendo indicadas principalmente para eventos que acontecem à noite. Para os eventos durante o dia e os mais informais, as rasteiras com aplicações de strass ou metalizadas são boas escolhas para valorizar ainda mais o look e garantir o conforto.

5. Penteados presos e despojados: Penteados como coques, tranças e rabos de cavalo são excelentes opções para garantir estilo e frescor. Presilhas, tiaras ou flores também podem complementar o penteado de forma elegante e leve. Caso a celebração seja ao ar livre, não é recomendado o de metal, pois, em contato direto com o sol, pode esquentar e queimar o couro cabeludo.

6. Maquiagens leves e com proteção: Maquiagens leves são ideais para eventos no verão. Opte por maquiagens à prova d’água, para garantir que ela permaneça intacta. Para ter certeza da durabilidade durante toda a celebração, finalize com o spray fixador. Caso o evento seja durante o dia ao ar livre, indica-se também o uso de protetor solar corporal e facial.

7. Itens para manutenção da maquiagem e penteado: Para garantir que a maquiagem e o penteado permaneçam impecáveis, procure levar produtos essenciais para retoques durante o evento, como grampos de cabelo e spray fixador para cabelo e maquiagem.