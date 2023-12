A cor verde e os artistas que querem engravidar em 2024! - Reprodução

A cor verde e os artistas que querem engravidar em 2024! Reprodução

Publicado 27/12/2023 18:23

Olá, meninas!

A noite de Natal deu o que falar entre os famosos. A superstição “quem usar verde na noite do dia 24 deverá engravidar em breve”, se tornou uma verdadeira febre nas redes sociais. A polêmica começou com a ex-BBB Viih Tube, que usou um look verde no Natal de 2021 e em 2022, estava grávida da primeira filha, Lua. Mesmo sendo um risco, muitos artistas passaram a noite de verde! Na lista estão a ex-BBB Laís Caldas, a cantora Juliette, além de Larissa Manoela e Mel Maia.

Mas será que isso é verdade? O ritual da cor verde ficou popular mas não tem comprovação, não é mesmo? Mas para quem planeja engravidar, a ginecologista Aline Leite, médica da Associação Mulher, Ciência e Reprodução Humana do Brasil (AMCR), deixou algumas dicas importantes.

“A saúde reprodutiva começa no início da vida. Quanto mais cedo começar a se cuidar e a cuidar dos seus, menos fatores negativos vão interferir. Um dos alimentos recomendados para ajudar na fertilidade é o mel. É rico em nutrientes e vitaminas, incluindo A, C, E e algumas do complexo B, além de ácido fólico. O mel auxilia as mulheres na menopausa, ao prevenir a secura vaginal e reduzir os efeitos dos poluentes no desenvolvimento dos óvulos”, destaca Aline.

A médica explica que adotar hábitos alimentares saudáveis não só fortalece o sistema imunológico e favorece o bem-estar, como também estabelece um ambiente propício à fertilidade, tanto para homens quanto para mulheres. “Uma dieta equilibrada, repleta de bons nutrientes, desempenha um papel importante na busca pela desejada concepção”, explica.



Informações da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad), mostram que no Brasil, aproximadamente 51,6% da população feminina, até os 49 anos, encontra-se em idade fértil. Quanto à taxa de fecundidade, ela atualmente está em 1,7 filho por mulher, e de acordo com as projeções da População do Brasil por Sexo e Idade para o Período 1980-2050, espera-se uma redução para 1,5 até o ano de 2050.



A ginecologista explica ainda que os alimentos nutritivos e a prática de esportes são fundamentais para promover uma boa saúde reprodutiva e que os organismos de crianças e jovens têm uma capacidade de responder estímulos muito grandes.