Aprenda como não enfiar o pé na jaca nas festasReprodução

Publicado 25/12/2023 20:09

Olá, meninas!







O fim de ano chegou e está todo mundo



enfiando o pé na jaca com comida, não é mesmo? Mas e se tivesse como aproveitar as festas e comer de forma saudável? Sim, é possível se alimentar bem, para depois não ficar com peso na consciência.







"Muitas pessoas usam a desculpa do natal e ano novo para comer sem culpa, de forma zero saudável, mas dá para se alimentar da maneira certa trocando alguns alimentos, por exemplo, é uma questão de equilíbrio", afirma a nutricionista Carol Caldas.







A nutricionista separou algumas dicas para as festas de fim de ano. Confiram!







1. Se alimente de forma normal



Não deixe de fazer suas refeições do dia-a-dia. Você pode reduzi-las um pouco, mas não fique sem comer totalmente para que você não chegue com fome no jantar de natal ou ano novo. Dessa forma, vai conseguir comer bem e de maneira controlada.







2. Planeje tudo com antecedência



Escolha receitas novas, saudáveis e saborosas. Algo que seja mais leve, também, seja uma salada diferente ou alguma outra coisa. Nos molhos também, com iogurte ou só limão e vinagre. Alguns vegetais como acompanhamento, entre outras coisas.







3. Não precisa se privar



Pode comer algo mais calórico? Sim! Mas a ideia é apreciar de maneira moderada, sem exageros.







4. Evite sobras



Isso é algo que acontece muito! Geralmente pela abundância, os alimentos sobram e as pessoas levam para casa, não faça isso. Comer as sobras ao longo dos dias vai te tirar da sua rotina saudável e leve.







5. Volte o mais rápido possível para a rotina e se hidrate sempre



Opte por alimentos diuréticos como pepino, uva, melão, água de coco (natural), abacaxi, entre outros, e inclua eles na sua rotina. Além de, claro, se hidratar antes, durante e após as festas.