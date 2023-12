Coluna da Gardênia Cavalcanti - Reprodução

Coluna da Gardênia CavalcantiReprodução

Publicado 24/12/2023 00:00

Depois da comilança na ceia de Natal, muita gente não sabe o que fazer com os pratos que sobram, não é mesmo? Para ajudar a reaproveitar esses alimentos, a chef Neide Marco, do Mesa Brasil Sesc RJ, especialista em reaproveitamento integral dos alimentos, deixou duas receitas saborosas e acessíveis.



O Mesa Brasil Sesc atua no combate à fome e ao desperdício de alimentos. A organização é a maior rede de bancos de alimentos da América Latina e atende diariamente milhares de pessoas em situação de vulnerabilidade.



Arroz Natalino



Ingredientes:

- 2 colheres de sopa de cebola

- 1 dente de alho

- 2 colheres de sopa de óleo

- 2 xícaras de chá de arroz

- 1 xícara de chá de talos de beterraba

- 1 xícara de chá de casca de cenoura

- 1 xícara de chá de ramo de cenoura

- 4 xícaras de chá de água

- Sal a gosto



Modo de preparo:

Refogue a cebola e o alho. Coloque o arroz e refogue mais um pouco. Misture todos os ingredientes bem picados e acrescente água. Deixe no fogo até cozinhar. Verifique o sal. Sirva quente.



Farofa de casca de melão



Ingredientes:

- 1 xícara de chá de casca de melão picada

- 2 colheres de sopa de óleo

- 2 colheres de sopa de cebola picada

- 2 dentes de alho picado

- 1 xícara de chá de talos de agrião picado

- Suco de casca de abacaxi (150 ml)

- Sal a gosto

- 1 xícara de chá de tomate picado

- 2 xícaras de chá de farinha de mandioca



Modo de preparo:

Afervente a casca do melão em pouca água até ficar macia. Escorra e reserve. À parte, aqueça o óleo, doure a cebola e o alho. Acrescente os talos de agrião, a casca do melão e refogue. Junte o suco e o sal. Deixe levantar fervura. Por último, acrescente o tomate e a farinha de mandioca. Mexa bem e sirva.



Makes para a noite de Natal



Preparados para a noite de Natal? O look pede uma produção cheia de glamour e brilho. E para acompanhar e arrasar nas festas, destacamos quatro inspirações incríveis para caprichar na maquiagem. O maquiador e influencer Emerson Damas deixou dicas com as tendências e as opções de make para a noite de Natal. Confiram!



Vermelho clássico: O vermelho é uma cor icônica para o Natal. Experimente um batom vermelho vibrante para criar um look atemporal e sofisticado. Mantenha os olhos mais neutros, utilizando tons terrosos, e capriche no delineado para um olhar definido e elegante.



Verde natalino: Inclua a cor verde em sua maquiagem para uma aparência festiva. Utilize sombras verdes nas pálpebras, esfumando suavemente para um efeito esmeralda. Adicione um toque de glitter ou pigmento para um brilho extra. Complemente com um delineado gatinho para um toque de sofisticação.



Brilho de neve: Crie um visual inspirado na beleza do inverno. Utilize tons frios, como prata e azul gelado, para os olhos. Adicione um toque de brilho representando a neve com sombras cintilantes. Destaque os pontos altos do rosto, como as maçãs do rosto e o nariz, com iluminador para um brilho sutil.



Esfumado festivo: Um esfumado em tons de vinho e marrom escuro é perfeito para uma maquiagem natalina dramática. Esfume sombras profundas nos cantos externos dos olhos e adicione um toque de brilho no centro das pálpebras. Complete com um delineado esfumado para um look festivo e sedutor.



Beleza da Alma

"O Natal dos sonhos é aquele que você idealiza no espírito, sente no coração e compartilha na solidariedade. Um feliz Natal!".